5 Filme wie Alles steht Kopf 2

Alles steht Kopf 2 hat es in nur wenigen Wochen geschafft, Dune 2 als erfolgreichsten Film 2024 abzulösen. Obwohl es ein Animationsfilm ist, ist er sowohl für Kinder als auch Erwachsene unterhaltsam. Mehr Filme, die dem Kinoerfolg ähneln, stellen wir euch auf dieser Liste vor.

Was sind das für Filme? Die Auswahl der Titel wurde anhand der Redaktion vorgenommen. Dabei haben wir aber auch auf eine gute Wertung bei IMDb geachtet.

Wenn ihr Fans von seichterem Grusel seid, könnt ihr auch in diese Liste hereinschauen: 5 Gruselfilme ab 6, die ihr an Halloween mit der ganzen Familie schauen könnt

1. Toy Story 1

In den Toy-Story-Filmen wird erklärt, was das Spielzeug von Kindern eigentlich macht, wenn die Kinder abwesend sind. Im ersten Teil wird die Puppe Woody eifersüchtig, als das neue Spielzeug Buzz Lightyear erscheint und Woody die ganze Show stiehlt. Doch gegen den bösen Nachbarn müssen sich die beiden Rivalen zusammentun.

Ihr solltet Toy Story schauen, wenn ihr Folgendes an Alles steht Kopf 2 mögt:

Eine Geschichte um die Welt eines Kindes herum

Eine Gruppe quirliger, ausdrucksstarker Charaktere

Eine bekannte Welt aus anderer Perspektive

Den typischen Pixar-Stil

Das sagen die IMDb-Wertungen: Bei 1,1 Millionen Bewertungen hat der Film einen Durchschnittswert von 8,3 Sternen.

Fun Fact: Obwohl Buzz glaubt, er wäre echt, bewegt er sich nicht, wenn er echte Menschen sieht. Genau wie das andere Spielzeug. (via IMDb)

2. Chihiros Reise ins Zauberland

Eine Familie will in Japan umziehen, doch an einem Tunnel wird die Familie in eine mystische Welt hineingezogen. Das 10-jährige Mädchen muss jetzt versuchen, in der gefährlichen Welt zurechtzukommen. Gleichzeitig muss sie ihre Eltern retten, die zu monströsen Schweinen verwandelt wurden.

Schaut Chihiros Reise ins Zauberland, wenn ihr das Folgende an Alles steht Kopfs 2 mögt:

Ernste Themen werden kindgerecht vermittelt

Fantasievolle Designs der Charaktere

Das Thema Erwachsenwerden

Die Emanzipation von den eigenen Eltern

Die Frage nach der eigenen Aufgabe im Leben

Das sagen die IMDb-Wertungen: Auf IMDb hat der Film bei über 850.000 Bewertungen einen Durchschnittswert von 8,6 Sternen.

Fun Fact: Auch Regie-Legende Steven Spielberg ist ein großer Fan vom Film: Steven Spielberg ermutigt jeden, diesen Animationsfilm zu sehen