Hammerpreis! Dieser 4K-Smart-TV mit Ambilight und OLED ist bei Amazon gerade supergünstig im Angebot

Bei Amazon könnt ihr euch jetzt einen tollen 4K-Smart-TV von Philips mit Ambilight, OLED, 120Hz und mehr supergünstig im Angebot sichern.

Es handelt sich dabei um den Philips OLED 807 mit 48 Zoll. Der TV überzeugt mit einer erstklassigen Bildqualität und toller Ausstattung. Bei Amazon kostet das Modell aktuell nur 939€. Der Versand ist gratis. Die UVP liegt bei 999€.

4K-Smart-TV mit OLED im Angebot

Überragende Bildqualität: Die beste TV-Bildqualität liefert noch immer die überragende OLED-Technologie. Mit nahezu unendlichen Kontrasten und echtem Schwarz kann sonst keine andere Technik mithalten. Davon profitieren Filme, Serien, Sport und natürlich auch Games.

Erstklassige Ausstattung: Der Philips OLED 807 bietet alles, was ihr euch 2023 von einem Fernseher wünschen könnt. Der 4K-Smart-TV bietet dank Android TV Zugriff auf so ziemlich alle Streaming-Dienste und TV-Apps. HDR ist natürlich ebenfalls an Bord und dank 120Hz und HDMI 2.1 könnt ihr mit der PS5 oder der Xbox Series X/S eure Lieblingsspiele in 4K und mit bis zu 120 FPS genießen.

Jetzt zuschlagen: Philips OLED 807 im Angebot!

Ambilight: Das große Highlight der Philips-Fernseher ist die hauseigene Ambilight-Technik. Dabei handelt es sich um kleine LEDs, die auf der Rückseite des Geräts sitzen und in verschiedenen Farben leuchten können. So scheint das Bild eures TVs über das eigentliche Display hinauszureichen. Alternativ könnt ihr Ambilight aber auch einfach als Stimmungslicht nutzen, wenn der Fernseher gerade nicht läuft.

Die wichtigsten Spezifikationen auf einen Blick:

Diagonale 48″/​122cm Auflösung 3840×2160 Panel OLED HDR Dolby Vision, HDR, HDR10,

HDR10+, HDR10+ Adaptive, HLG Bildwiederholfrequenz 100/​120Hz nativ Video-Anschlüsse 2x HDMI 2.1, 2x HDMI 2.0

Bestpreis: Amazon bietet aktuell den besten Preis für den 4K-Smart-TV von Philips. Bei anderen Anbietern zahlt ihr zurzeit mindestens 974,19€. Der bisher beste Preis überhaupt stammt vom letzten Prime Day und liegt bei 899€. (Quelle: geizhals.de)

