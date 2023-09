GeForce RTX 4070 günstig wie nie: Holt euch Nvidias starke Grafikkarte jetzt dank eBay-Gutschein bei MediaMarkt zum neuen Tiefstpreis

Die GeForce RTX 4070 hat im Angebot bei MediaMarkt auf eBay dank 10-Prozent-Gutschein einen neuen Tiefstpreis erreicht.

So gut ist der Preis: Mit dem Gutscheincode TECHNIKWUNDER bekommt ihr die GeForce RTX 4070 im Custom-Design von KFA2 aktuell für nur 549 Euro statt 599 Euro.

Laut Preisvergleichsseiten gab es das Modell bisher noch nicht so günstig und zudem handelt es sich auch um die günstigste GeForce RTX 4070 überhaupt. Dementsprechend kann das Angebot schnell vergriffen sein.

Darüber hinaus lassen sich mit dem Gutscheincode auch noch weitere Aktionsartikel auf der Übersichtsseite um bis zu 50 Euro (-10 %) reduzieren.

Das bietet die GeForce RTX 4070

Nvidias im April erschienene Grafikkarte aus der gehobenen Mittelklasse kommt bei der Perfomance in etwa an die GeForce RTX 3080 aus der Vorgängergeneration heran und misst sich neuerdings mit AMDs Radeon RX 7800 XT sowie bisher Radeon RX 6800 XT und teils auch 6900 XT.

Dabei geht sie sehr energieeffizient zu Werke und bietet mit dem aktuellsten DLSS-Upscaling, Frame Generation und besserer Raytracing-Leistung aktuell mehr Features.

Zudem hat sie genügend Rechenleistung für aktuelle Spiele in hohen Grafikeinstellungen in WQHD- und in manchen Fällen auch UHD/4K-Auflösung. Bei dem Custom-Modell KFA2 gibt es sogar etwas Übertaktung ab Werk.

Im Test: Während sich keine Fachtests zum hiesigen Custom-Modell im Netz finden, hatten die Kollegen von Gamestar zum Release das Referenzdesign auf dem Prüfstand und für gut befunden.

Mit der RTX 4070 liefert Nvidia die erwartete Ergänzung des aktuellen RTX-4000-Portfolios für das Spielen in WQHD. Dabei macht die neue Karte grundsätzlich eine sehr gute Figur, insbesondere mit Blick auf ihren effizienten, leisen Betrieb und den FPS-Boost per Frame Generation – sofern er denn vom Spiel eurer Wahl unterstützt wird. Wem 649 Euro nicht zu viel für eine Grafikkarte sind und wer noch kein flottes Modell der RTX-3000- oder der RX-6000-Generation (oder neuer) besitzt, der kann zuschlagen – oder abwarten, was AMD macht. Gamestar

Pro schnell genug für hohe FPS in WQHD bei maximalen Details

hohe Energieeffizienz

auch unter Last leise

unbedenkliche Temperaturen (ca. 66 Grad unter Last)

deutlicher FPS-Boost dank Frame Generation Contra Frame Generation wird bislang nur von wenigen Spielen unterstützt

für 4K bei maximalen Details teils nicht genug Videospeicher

RTX 4070 von KFA2: Die Eckdaten in der Übersicht

GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 Speicher 12GB GDDR6X, 192bit, 21Gbps, 1313MHz, 504GB/​s Übertaktung +15MHz Boost (OC-Profil) Takt Boost 2475MHz (Standard-Profil), 2490MHz (OC-Profil) Takt Basis 1920MHz (Standard-Profil), 1920MHz (OC-Profil) Kühlung 2x Axial-Lüfter (92mm) mit 0dB-Zero-Fan-Modus TDP/TGP 200W (NVIDIA), max. 215W (KFA2) Stromanschlüsse 1x 8-Pin PCIe Schnittstellen 1x HDMI 2.1a, 3x DisplayPort 1.4a Anbindung PCIe 4.0 x16 Besonderheiten Taktprofile (Default Mode/​OC Mode), Backplate, LED-Beleuchtung (weiß) Gesamthöhe Triple Slot (2.3 Slots) Abmessungen 252x131x45mm (LxBxH) Bauform PCIe-Karte (full height) Slotblende full height Rechenleistung 29.32 TFLOPS (FP16), 29.32 TFLOPS (FP32), 0.46 TFLOPS (FP64) Herstellergarantie zwei Jahre (Abwicklung über Händler)

