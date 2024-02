Legendäre 4K-Grafikkarte mit 20GB GDDR6-Speicher ist jetzt so günstig wie nie

Mit dieser 4K-Grafikkarte könnt ihr alle aktuellen Games in einer Top-Qualität erleben. Lasst euch das Angebot bei Caseking nicht entgehen

Ihr sucht schon eine Weile eine günstige Option für High-End-Gaming? Dann habt ihr mit der RX 7900 XT genau die richtige Karte gefunden. Ein 20GB großer GDDR6-Speicher ist ideal für hohe Auflösungen in 4K. Zusätzlich ist der Boost-Takt von 2450MHz unglaublich stark und dank 800 GB/s kann diese Komponenten große Datenmengen problemlos verarbeiten. Anhand des Preises kostet sie nur noch 739€ statt 825,80€. Der ursprüngliche Preis lag im Durchschnitt bei 1049€, was gar nicht so lange her ist. Jetzt also die beste Chance gekommen, um sich ein Top-System zu einem günstigen Preis zusammenzubauen.

Diese 4K-Grafikkarte ist an Preis-Leistung nicht zu übertreffen

Vorweg an Nichtkenner, die sich kaum auf dem Markt auskennen. Die RX 7900 XT ist natürlich nicht die stärkste Gaming-Grafikkarte. Diesen Titel trägt nach wie vor die RTX 4090, die aber auch 1000€ bis 1300€ mehr kostet. Wenn ich aber bedenke, dass die RX 7900 XT sogar von der gesamten Betrachtung etwas besser als meine RTX 3090 ist, die in der letzten Generation vor der RTX 3090 Ti auf dem Thron saß, ist das schon gewaltig. Immerhin hat die RTX 3090 ebenfalls sehr viel gekostet, von 1500€ bis 1800€ und mehr.

In dieser Hinsicht ist diese 4K-Grafikkarte besser als die RTX 3090

Hier erhaltet ihr nur einige Beispiele, aber anhand dessen könnt ihr sehen, wie stark diese Karte wirklich ist.

105 MHz schnellere GPU-Taktfrequenz

16.42 TFLOPS höhere Gleitkomma-Performance

705 MHz schnellere GPU mit Turbo Speed

29700 million mehr Transistoren

50W niedrigere TDP

1281 MHz schnellere Speichertaktrate

Darum ist diese 4K-Grafikkarte wirklich legendär

Zu diesem Preis erhaltet ihr mit dieser Karte fulminante Attribute, die für High-End-Gaming ideal sind. Zunächst sind 20GB GDDR6-Speicher perfekt, um noch lange im 4K-Gaming-Bereich mitzuschwimmen. Falls ihr einen passenden Monitor sucht, ist dieser hier ideal, um tolle Spielwelten einzufangen. Übrigens, dieser Videospeicher ist auch bestens für Projekte geeignet, um zu rendern oder sonstige Dinge zu erstellen.

Ein Boost-Takt von 2450MHz ist die beste Voraussetzung, um reibungslos allerlei Anwendungen und Spiele zu meistern. Die hohe Speicherbandbreite von 800 GB/s ermöglicht es der Grafikkarte, große Datenmengen rasch zu verarbeiten und eine flüssige Darstellung ohne Ruckeln zu gewährleisten.

Sie verfügt über ein Speicherinterface von 320 Bit, das eine effiziente Datenübertragung zwischen GPU und Speicher gewährleistet. Dies trägt dazu bei, die Leistung zu maximieren und die Bildqualität in Spielen zu verbessern.

In Bezug auf die Videoausgänge bietet sie 2x DisplayPort 2.1 und 2x HDMI 2.1a-Anschlüsse, die eine einfache Verbindung mit mehreren Monitoren oder anderen Anzeigegeräten ermöglichen. Diese Anschlüsse unterstützen auch hohe Auflösungen und Bildwiederholraten für ein immersives Gaming-Erlebnis.

Auch die FSR-Technologie hat sich massiv entwickelt. Diese gibt ein hochauflösendes Bild in einer niederen Auflösung aus, wobei kaum an Bildqualität eingebüßt wird. Ihr stellt also kaum einen Unterschied fest und erhaltet sogar mehr Bildraten. Ihr solltet euch aber bewusst sein, dass die DLSS-Technologie von Nvidia nach wie vor ein Vorreiter ist und mehr Leistung bietet. Wenn euch das aber nicht stört, ist die RX 7900 XT die beste Wahl für euch.

