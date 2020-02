Bei Mediamarkt.de gibt es aktuell „Karnevalskracher“-Angebote, darunter einen großen LG-Fernseher und ein potentes Gaming-Leichtgewicht von MSI.

LG 50UM7500PLA UHD-TV

Das bietet das Modell: Der LG 50UM7500PLA verfügt über eine Bildschirmdiagonale von 75 Zoll (190 Zentimeter), wobei das IPS-Panel mit direkter LED-Hintergrundbeleuchtung eine Auflösung von 3.840 x 2.160 Bildpunkten bietet.

Weitere Features:

Der integrierte Triple-Tuner unterstützt Kabel, Antenne und Satellit (1x DVB-T/​-T2/​-C/​-S/​-S2 HEVC H.265)

Dank HDR-Unterstützung (HDR10 und HLG) sollen besonders gute Kontrast- und Farbwerte erreicht werden.

Die Audio-Gesamtleistung der Lautsprecher ist mit 20 Watt (2 x 10W) angegeben, wobei der Audio-Decoder auch Dolby Digital, Dolby Digital Plus und DTS unterstützt.

In Sachen Smart-Funktionalität bietet das Modell mit WebOS-Betriebssystem neben Apps und Co. und unter anderem auch HbbTV und USB-Recording.

Die Leistungsaufnahme im Betrieb soll typischerweise 195 Watt und im Standby 0,5 Watt betragen.

Schnittstellen: 3x HDMI 2.0, Komponenten (YPbPr), Composite Video, Digital Audio Out (1x optisch) Weitere Anschlüsse 2x USB 2.0, LAN, 1x CI+ 1.4 Wireless WLAN 802.11ac

Rezensionen, Test und Ersparnis

Das sagen Nutzer: Der Fernseher wird mit durchschnittlich 4,5 von 5 Sternen in 11 Rezensionen auf Mediamarkt.de fast durchweg positiv bewertet.

Gelobt wird vor allem die gute Bildqualität und das Preis-Leistungs-Verhältnis. Lediglich in einem Fall wird von nicht nachvollziehbaren WLAN-Problemen berichtet.

Im Test: Die Webseite produkttest24.com hat eine Empfehlung für das Modell gegeben und urteilt wie folgt:

Der preiswerte LG 75UM7500PLA konnte im Praxistest überzeugen. Für den 75 Zöller sprechen unter anderem die sehr gute Bildqualität, die Verarbeitung und das hervorragende Preis-Leistungsverhältnis. Einziger Kritikpunkt ist magere Ausstattung wie z.B. der fehlende Bluetooth- und Kopfhöreranschluss. Wen das nicht stört, der kann sich auf einen riesigen und preiswerten 4K-Fernseher freuen.

Pro gute Bildqualität

gute Verarbeitung

Preis-Leistungs-Verhältnis Contra kein Bluetooth oder Kopfhörer Anschluss

Ersparnis: Mediamarkt.de.de bietet den LG 50UM7500PLA derzeit versandkostenfrei für 899 Euro statt zur UVP von 1.099 Euro an.

Im Preisvergleich bei Geizhals.de ist der Fernseher mit Versand ansonsten erst ab rund 950 Euro gelistet.

MSI GS65 Gaming-Laptop

Was bietet das Modell? Das MSI GS65 in der Ausstattungsvariante 9SE-461 Stealth bietet genügend Rechenleistung für flüssiges Zocken aktueller Spiele in hohen Grafikeinstellungen bei Full HD.

Das steckt drin:

ein mattes 15,6-Zoll-Display mit IPS-Panel und einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Bildpunkten und hohen 240 Hz Bildwiederholfrequenz nebst 100 Prozent sRGB-Farbraumabdeckung

eine Nvidia GeForce RTX 2060 mit 6 GiByte GDDR6-RAM

ein Intel Core i7-9750H mit sechs CPU-Kernen und einem Basistakt von 2,6 GHz (Turbo bis zu 4,5 GHz, 12 Threads)

16 Gigabyte DDR4-2666-RAM

eine SSD (M.2 PCIe) mit 1 TByte GiByte und vorinstalliertem Windows 10 Home 64 Bit

eine beleuchtete RGB-Tastatur mit N-Key-Rollover

flaches Design und nur 1,88 Kilogramm Gewicht

ein fest verbauter 4-Zellen-Akku mit 82 Wattstunden

Anschlüsse und Schnittstellen: 1x HDMI, 1x Mini DisplayPort, 1x USB-A 3.1, 2x USB-A 3.0, 1x Thunderbolt 3, 1x Gb LAN (Killer E2500), WLAN 802.11a/​b/​g/​n/​ac (2×2, Intel 9560), Bluetooth 5.0 und SD-Kartenleser

Rezensionen und Ersparnis

Das sagen Nutzer: Bei notebooksbilliger.de wird das Modell mit 4,5 von 5 Sternen in 12 Rezensionen fast durchweg positiv bewertet.

Gelobt werden vor allem Performance und Ausstattung, während Lautstärke und Wärmeentwicklung wie bei vielen Gaming-Laptops als verbesserungswürdig beschrieben werden.

Ersparnis: Mediamarkt.de bietet das Modell derzeit für 1.799 Euro statt für 2.299 Euro an.

Im Preisvergleich bei Geizhals.de war es bisher nicht günstiger gelistet und ist ansonsten erst ab rund 2.103 Euro zu haben

