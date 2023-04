Nur noch bis morgen: 3 für 2 Spiele auf PC, PS5, PS4 und Xbox günstig bei MediaMarkt & Saturn

Noch bis einschließlich 10. April kann zur “3 für 2”-Aktion beim Kauf ausgewählter Spiele für PC, PS5, PS4 und Xbox bei MediaMarkt und Saturn gespart werden.

So funktioniert’s: Um das Angebot in Anspruch zu nehmen, müssen lediglich die drei Spiele der Wahl aus der Übersichtsseite zur Aktion bei MediaMarkt oder bei Saturn in den Warenkorb gelegt werden.

Der Rabatt wird dann im letzten Schritt der Bestellung angezeigt. Dabei sollte nach Möglichkeit darauf geachtet werden, dass der Preis der Spiele entsprechend hoch ist.

Denn beim Kauf wird der Nachlass in Höhe des günstigsten Artikels auf alle drei Artikel anteilig entsprechend dem Kaufpreis verteilt.

Je Kauf können maximal 9 Titel in den Warenkorb gelegt werden. Im selben Warenkorb dürfen dabei nur unterschiedliche Titel ausgewählt werden können.

Die Aktion gilt auch nur für vorrätige beziehungsweise verfügbare Spiele, die auf der Übersichtsseite qualifiziert sind. Nachfolgend listen wir einige Titel exemplarisch auf.

3 für 2: Beispiele

3 für 2 Spiele bei MediaMarkt

