Wollt ihr jedoch von der hohen Geschwindigkeit profitieren und alle Top-Titel der Xbox Series X|S zocken, dann führt derzeit kein Weg an der Speichererweiterungskarte vorbei. Denn die Karte von Seagate ist aktuell die einzige Möglichkeit, den internen Speicher zu erweitern. Ob es hier in Zukunft weitere Möglichkeiten geben wird, liegt ganz bei Microsoft.

Lohnt sich ein Speicherupgrade? Grundsätzlich kommt das auf eure aktuelle Situation an, ob sich so ein Speicherupgrade wirklich lohnt.

Apps oder Spieletitel der Xbox One, Xbox 360 oder der originalen Xbox-Konsole, die via Abwärtskompatibilität auf den neuen Konsolen laufen, können auf USB-Speichern installiert werden. Hierfür benötigt ihr keinen internen Speicher, profitiert dann aber auch nicht von den Vorteilen des Speichers.

Was kostet der Speicher? In den USA soll die 512-GB-Version 139,99 US-Dollar kosten, die 2-TB-Version soll 399,99 US-Dollar kosten. Die Preise dürften bei uns in Euro ähnlich ausfallen.

