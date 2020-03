Microsoft hat mit dem Phantom Magenta einen neuen Wireless-Controller für die Xbox One vorgestellt. Diesen könnt ihr jetzt vorbestellen.

Am 17. März erscheint mit dem Phantom Magenta ein neuer Xbox Wireless-Controller und ihr könnt euch den Pink Panther jetzt bei Amazon, MediaMarkt und Saturn vorbestellen.

Das Phantom Magenta Design: Der Look des Xbox-Controllers ist zum Teil durchsichtig gehalten. Dabei geht es vom durchsichtigen oberen Abschnitt des Controllers in ein dunkles Pink nach unten über.

Technisch bietet der Controller die gleichen Eigenschaften wie auch die anderen Xbox Wireless-Controller. Er verfügt also über eine strukturierte Griffoberfläche, eine benutzerdefinierbare Tastenbelegung und die Möglichkeit ein Headset an die 3,5 mm-Stereo-Buchse anzuschließen.

So sieht der Xbox Phantom Magenta Controller aus.

Wenn euch das Design besonders gut gefällt, könnt ihr ihn jetzt überall für 64,99 Euro vorbestellen. Denkt zudem daran, dass ihr die Controller der Xbox One auch an der neuen Xbox Series X nutzen könnt. Der Kauf ist also nicht nur für die aktuelle Generation interessant.

Über Bluetooth lässt sich der Xbox Wireless-Controller zudem nicht nur an der Konsole, sondern auch am PC, Tablet und eurem Smartphone nutzen.

Jetzt Phantom Magenta hier vorbestellen:

