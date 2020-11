Bots in WoW verkaufen euch jetzt schon Dinge, die es noch gar nicht gibt

In World of Warcraft gibt es schon seit Jahren Bots, die versuchen, den Spielern ihre Dienste anzudrehen. Jetzt gehen die Anbieter aber noch weiter und wollen den Spielern schon Inhalte verkaufen, die erst mit Shadowlands ins Spiel kommen werden.

Was sind das für Angebote? Im Gruppensuche-Tool tauchen immer wieder seltsame Gruppen mit Namen wie „WTS NY Full Heroic 500k“ oder ähnlichen auf. Dabei handelt es sich um Angebote von Bots.

Die Namen stehen dabei für „Want To Sell“, also: „möchte verkaufen“ und einen bestimmten Dungeon oder Raid sowie die Menge an Gold, die dafür gefordert wird. Spieler können sich bei diesen Bots also einen Boost durch eine mythische Instanz oder einen Schlachtzug kaufen.

Mittlerweile tauchen neue Angebote auf, die einen vollen Durchgang durch Schloss Nathria anbieten für stolze 800.000 Goldstücke. Dabei ist das Schloss Nathria noch gar nicht im Spiel.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Nathria wird der erste Raid in der neuen Erweiterung Shadowlands und wird erst am 9. Dezember geöffnet. Dennoch bieten die Bots bereits jetzt schon an, einen Boost bei ihnen zu kaufen.

Ist das erlaubt? Ja und nein. Einen Raid-Boost gegen Gold anzubieten und zu kaufen ist grundsätzlich legal und gehört zur Wirtschaft im Spiel. Diese Angebote jedoch zu bewerben, ist seit 2018 verboten. Angebote für echtes Geld sind grundsätzlich nicht erlaubt.

WoW will härter gegen Bots vorgehen

Was tut Blizzard dagegen? Im Juli 2020 geht Blizzard härter gegen Boosting-Angebote im LFG-Tool vor. Es gab Berichte von Spielern, die wegen der entsprechenden Angebote einen Bann kassiert haben:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Im August 2020 hat Blizzard dann angekündigt, gegen den größten Boosting-Anbieter Gallywix vorzugehen. Die Boosting-Community bot vorwiegend Level- und andere Boosts gegen echtes Geld an.

Gallywix hatte bis dato sogar große und namhafte Kunden wie Method, die für das World-First-Rennen Gold beim Anbieter gekauft haben.

So reagieren die Spieler: Wie die große Fan-Seite Icy Veins berichtet, wehren sich die Spieler selbst mit massenhaft Meldungen, um die entsprechenden, werbenden Accounts gebannt zu bekommen. In einem entsprechenden Thread auf reddit machen sich die Nutzer vor allem lustig über die Angebote.

Wähle deinen WoW-Pakt und gewinne einen Gaming-PC!

Dort heißt es etwa: Wenn sich die Bot-Anbieter wenigstens nicht verschreiben würden, hätten sie vielleicht mehr Erfolg. Der Nutzer Lightcloud9 fragt sogar: „Also, gibt’s da jetzt einen Vorbesteller-Bonus oder was?“

Was ist eure Einstellung zu der Sache? Findet ihr, solche Angebote sollten noch schärfer bestraft werden oder sind sie sogar gut für die Ökonomie? Diskutiert mit und verratet uns in der Umfrage auf MeinMMO, ob Boosting in MMORPGs gut ist oder verboten werden sollte.