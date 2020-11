Schlachtzüge, oder Raids, sind die Königsklasse des PvE in World of Warcraft. Doch in den mittlerweile fast 16 Jahren des Spiels gab es bessere und schlechtere dieser riesigen Instanzen. Wir wollen nun kurz vor dem Release von Shadowlands von euch wissen: Welcher Raid ist euer Liebling?

Schlachtzüge sind, zusammen mit mythischen Schlüsselstein-Dungeons, die größte Herausforderung im PvE für WoW-Spieler. Früher waren dazu sogar noch bis zu 40 Spieler notwendig, heute sind es im Schnitt noch immer 20.

Seit der Einführung des LFR-Tools hat aber so ziemlich jeder Spieler die Möglichkeit, sich diese riesigen Instanzen anzusehen, die den mitunter besten Loot im Spiel bereithalten. Allerdings findet nicht jeder Spieler auch jeden Schlachtzug gelungen.

Arthas ist euer Lieblings-Bösewicht in WoW – Aber vielleicht war der gar nicht so böse.

Nachdem wir bereits von euch erfahren haben, welches der größte Bösewicht in WoW ist und welche Erweiterung ihr am wenigsten mögt, wollen wir nun wissen, welchen Schlachtzug ihr am liebsten besucht habt oder welchen ihr schlicht am schönsten findet.

Wir stellen euch sämtliche Raids aus der Vergangenheit zur Auswahl, von Classic bis Battle for Azeroth. Es geht allerdings lediglich um die Raids und nicht um die Erweiterungen selbst. Wenn ihr also etwa mit Classic schon wieder aufgehört habt, können der Geschmolzene Kern oder Ahn’Qiraj dennoch eure liebsten Raids sein.

Schlachtzüge, die doppelt auftreten, wie etwa Naxxramas, haben wir auch getrennt für die jeweilige Erweiterung aufgeführt. Dungeons, die auch als Schlachtzug bestritten werden können, wie Düsterbruch oder die Schwarzfelsspitze, fallen dagegen raus.

Wähle deinen WoW-Pakt und gewinne einen Gaming-PC!

Ihr habt allerdings nur eine Auswahlmöglichkeit, müsst euch also konkret für einen Raid entscheiden. Dabei ist es egal, ob ihr besondere Mechaniken wie das Tanzen im kommenden Raid Schloss Nathria, die Story oder einfach die Optik am coolsten fandet: Jede dieser Kriterien kann ein Grund sein, eine der Instanzen zu wählen. Zur einfacheren Orientierung haben wir die Raids chronologisch nach Erweiterung aufgeführt.

Für welchen Raid habt ihr euch entschieden? Was war euer Grund für die Entscheidung? Diskutiert in den Kommentaren!

Mit der kommenden Erweiterung Shadowlands erscheint ein neuer Raid: Schloss Nathria, das als erster Schlachtzug des Add-ons seine Pforten öffnen wird. In unserem Übersichts-Artikel findet ihr alle weiteren wichtigen Infos und Details zu Shadowlands.