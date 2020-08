Auch Profi-Gilden haben Gold gekauft oder mit Echtgeld für Items in World of Warcraft bezahlt. Bei Method ist das nun aufgeflogen.

Erst gestern berichteten wir darüber, dass der große Boosting-Anbieter „Gallywix“ von Blizzard attackiert wurde. Entsprechende Accounts, die in den Handel mit Echtgeld verstrickt waren, wurden mit Strafen belegt. Im Zuge dieser Enthüllungen kam allerdings auch ans Tageslicht, dass einige der großen Gilden von WoW ebenfalls in Echtgeld-Transaktionen beteiligt waren. Darunter eben auch Method, die bis vor wenigen Wochen noch die Idole der europäischen WoW-Spieler waren.

Was ist passiert? Im Subreddit von WoW ist eine Reihe verräterischer Screenshots aufgetaucht. Diese zeigen den Spieler Scripe von der Gilde Method, wie er im Kontakt mit dem Besitzer der Gallywix Boosting Community ist. In den Dialogen, die offenbar über Discord abgelaufen sind, geht es um den großangelegten Kauf von Gold und Gegenständen gegen Echtgeld. Eine Tabelle mit sämtlichen gekauften Items ist dort ebenfalls zu sehen.

Einer der vielen Dialoge von Scripe mit dem Boosting-Anbieter. Quelle: reddit.com/r/wow

Scripe hat sich inzwischen über Twitter zu Wort gemeldet und die Anschuldigungen bestätigt. Er und seine Gilde waren in diese Geschäfte verwickelt.

Method wollte wohl die besten Items

Warum hat Method das gemacht? Scripe hat das zwar nicht weiter ausgeführt, doch die Gründe für das Handeln von Method lassen sich leicht herleiten.

In Patch 8.3 war es für die Profi-Gilde Method offenbar notwendig, mehrere Auktionshäuser auf anderen Realms nach bestimmten Items zu durchsuchen und diese aufzukaufen. Grund dafür waren die extrem starken Verderbnis-Effekte. Diese gab es zum Start von Patch 8.3 vor allem zufällig. Deshalb konnten die stärksten Effekte auch auf sogenannten „BoE-Items“ sein – also Gegenständen, die über das Auktionshaus gehandelt werden konnten. Um die bestmögliche Ausrüstung zu haben, war es notwendig, diese Items zu kaufen und – wenn nötig – sogar von anderen Realms zu transferieren.

Gelohnt hat sich das letztlich übrigens nicht für Method – sie haben gegen Limit im World-First-Rennen verloren.

Was bedeutet das für Method? Die WoW-Gilde Method existiert nicht mehr als raidfähige Gruppe. Nach einem großen Skandal mit der Thematik „Sexuelle Belästigung“ wurde die Gilde inoffiziell aufgelöst.

Aus Method wurde Echo – ob das so bleibt?

Viele Spieler haben sich inzwischen unter dem neuen Gildennamen Echo zusammengefunden und wollen so in Shadowlands wieder ins Raidgeschehen einsteigen. Darunter eben auch Scripe, der nun als Gildenleiter für Echo fungiert. Da seine Teilnahme an Echgeld-Käufen aufgeflogen ist, wäre es aber denkbar, dass er auch Account-Strafen hinnehmen muss. Ob diese bis zum Launch der ersten Raid-Saison in Shadowlands abgegolten ist, bleibt abzuwarten.

Wahrscheinlich ist allerdings auch, dass die vielen anderen großen Gilden in solche oder ähnliche Machenschaften verstrickt waren. Immerhin tun die Gilden seit Jahren fast alles, um sich jeden noch so kleinen Vorteil zu sichern.