Aus den Überbleibseln der WoW-Profi-Gilde Method geht nun eine neue Gilde hervor. Unter neuem Namen wollen viele Spieler es in Shadowlands wieder wissen.

In den letzten Monaten sah es eher düster aus für das nächste Rennen um die „World First Kills“ in World of Warcraft. Nachdem Method zerbrochen war, blieb nur noch Limit als erfolgreichste Gilde. Doch jetzt hat sich aus den Scherben von Method eine neue Gilde gegründet. Künftig wird „Echo“ versuchen, sich den ersten Platz zu sichern.

Was ist Echo? Echo ist eine neue Gilde und hat seine Gründung über Twitter bekannt gegeben. Auch wenn es nicht offiziell so genannt wird, ist das offenbar das Nachfolge-Projekt vieler Spieler der Gilde Method. Das erkennt man auch an der Aufstellung der Spieler. Darunter sind viele bekannte Namen, die zuvor bei Method waren – etwa Deepshades, Fleks oder Fragnance.

Mit dem Spruch „Ein neues Kapitel beginnt“ bewarben sie ihr Vorstellungs-Video:

Warum ist Method zerbrochen? Die Profigilde Method wurde in den letzten Monaten von einem großen Skandal erschüttert. Gegen einen der Spieler, Josh, wurden zahlreiche Vorwürfe laut, er habe sich an minderjährige Mädchen rangemacht. Auch wurde klar, dass viele Mitglieder in der Gilde das zumindest geahnt hatten. Unternommen wurde allerdings nichts. Der Gildenleiter Sco hatte sich daraufhin entschuldigt, dass er solche Befürchtungen nicht ernst genommen habe.

Danach ist Method zerbrochen, Sponsoren brachen weg und immer mehr Leute distanzierten sich.

Sind alle Mitglieder aus Method bei Echo? Nein. Neben Josh ist auch Sco allem Anschein nach nicht in der Gilde Echo vertreten, ebenso wie viele andere Veteranen. Warum Sco nicht dabei ist, kann viele Gründe haben, auch wenn keiner offiziell genannt wurde:

Sco ist mit dem Eingeständnis von Schuld verbunden und würde daher wohl negative Aufmerksamkeit mit sich bringen

Sco ist zugleich stark an die Marke Method gebunden und kann diese vermutlich nicht einfach zurücklassen. Immerhin ist Method mehr als nur ein Gildenname, sondern ein ganzes Unternehmen.

Allerdings gibt es auch einige Fans die anmerken, dass Sco in Shadowlands ohnehin nicht mehr in seiner Position spielen wollte.

In der nächsten Erweiterung Shadowlands gibt es also eine neue Gilde, die ihr bei den Rennen um die „World First Kills“ anfeuern könnt – mit vielen bekannten Gesichtern der Vergangenheit. Ob Echo an die Erfolge von Method anknüpfen und sich vor allem von dem mehr als nur angekratzten Image lösen kann, bleibt natürlich abzuwarten.

Freut ihr euch, dass viele Spieler aus Method in einer neuen Gilde weitermachen? Oder hätten alle lieber einen Schlussstrich ziehen sollen?