WoW erkauft sich Zeit – Doch reicht das bis Shadowlands?

In World of Warcraft erfüllt Blizzard den Spielern einen Wunsch nach dem anderen. Das ist gut – oder ist das eher eine Verzweiflungstat?

Die Stimmung in World of Warcraft hat sich in den letzten Wochen spürbar aufgehellt. Aus einer „Meh, alles ist Mist“-Atmosphäre hat sich langsam aber sicher eine positive Stimmung entwickelt. Das liegt vor allem an drei großen Änderungen, die Blizzard in World of Warcraft beschlossen und zum Teil schon eingeführt hat.

Strenggenommen hat damit fast jede Spielergruppe ihr kleines „Leckerli“ bekommen. Je nach bevorzugtem Spielstil gibt es nun Anreize, wieder länger und mehr in World of Warcraft zu verweilen.

Wer gerne im Endgame unterwegs ist, der kann Zweitcharaktere nun schneller fit machen und ihnen die besten Essenzen spendieren, die maximale Effizienz versprechen.

Freunde von Twinks und Zweitcharakteren können nun durch die Level-Phase preschen und Dutzende Charaktere auf die Maximalstufe bringen. Das hilft auch beim Freischalten der Vermächtnis-Rüstung der Verbündeten Völker – das Leveln dauert so nur 13 Stunden.

Transmog-Liebhaber haben wieder einen Grund, jede Woche die Legions-Raids abzuklappern, was sicher für einige Wochen motiviert, um alte Sets zu vervollständigen.

Ob das nun wirklich alles freundliches Wohlwollen der Entwickler ist oder doch eher eiskaltes Kalkül, um die Spieler in der Content-Dürre noch den einen oder anderen Monat zu binden, muss wohl jeder selbst entscheiden. Fakt ist aber, dass diese Änderung einem Großteil der Spieler helfen und daher grundsätzlich für den Spielspaß etwas Positives sind.

Diese grundsätzlich positive Stimmung ist gut, um die lange Durststrecke zu überbrücken. Denn neue Inhalte wird es bis zum Release von Shadowlands nicht geben. Die Spieler müssen also mit den aktuellen Inhalten wohl weit über ein halbes Jahr überbrücken. Da dürfte klar sein, dass die Abo-Zahlen in den kommenden Monaten immer weiter einbrechen werden.

Die Maßnahmen der Entwickler könnten diesen Abfall an Spielerzahlen vielleicht etwas abmildern, doch aufhalten lässt sich das wohl nicht. Ohne frische Inhalte verschwinden die Spieler einfach nach und nach.

Kommt Shadowlands noch 2020?

Das wohl größte Fragezeichen steht aktuell hinter der kommenden Erweiterung World of Warcraft Shadowlands. Obwohl bereits seit Wochen immer wieder eine verschlüsselte Alpha-Version von Shadowlands existiert, hat ein offizieller Test noch nicht begonnen.

Inzwischen wurden viele Mitarbeiter auch ins Home-Office geschickt, um die Verbreitung des Corona-Virus einzudämmen. Wer in den letzten Wochen zum ersten Mal selbst „Home-Office“-Erfahrung gesammelt hat, der dürfte wissen, dass die Leistung nur selten der entspricht, die man auch im Büro erbringen kann. Die Entwicklung von Shadowlands dürfte sich also verzögern oder zumindest verlangsamen. Ob das angepeilte Ziel von einem „Release noch in 2020“ damit noch eingehalten werden kann, ist fraglich.

WoW-Fans sollten sich zumindest schonmal langsam mit dem Gedanken anfreunden, dass Shadowlands sich vielleicht doch auf das Jahr 2021 verschieben wird. Wie ihr mit der Content-Dürre umgeht, habt ihr uns bereits verraten.

Allerdings könnte die Corona-Krise für Blizzard auch – so merkwürdig das auch klingen mag – eine große Hilfe sein. Denn aufgrund der ganzen Corona-Situation ist das Verständnis der Spieler für eine Verzögerung so groß wie wohl nie. Kein Wunder, fast jeder Mensch spürt aktuell die Einschränkungen und Probleme, die so eine Pandemie mit sich bringt. Da wären wohl nur die wenigsten enttäuscht darüber, wenn Blizzard sich ein paar Monate mehr Zeit lässt, um Shadowlands fertigzustellen.

Vermutlich würde das Shadowlands sogar richtig guttun. Denn nach der eher ungeliebten Erweiterung „Battle for Azeroth“, die von vielen Spielern auch heute noch „Beta for Azeroth“ genannt wird, weil viele Systeme nicht gut funktionierten, wäre eine ausgereifte Erweiterung wichtig. Es könnte also hilfreich sein, Shadowlands einige Monate nach hinten zu verschieben und dabei die Qualität sicherzustellen, die von der nächsten WoW-Erweiterung erwartet wird.

Und „Corona sei Dank“ hätte man dafür nun eine perfekte Ausrede.