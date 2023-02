World of Warcraft: Dragonflight kam gut an. Aber hat es euer Vertrauen in Blizzard gestärkt? Oder habt ihr noch immer Zweifel?

Inzwischen ist World of Warcraft Dragonflight seit knapp 2 Monaten veröffentlicht und die meisten dürften derweil die Chance gehabt haben, ihre Charaktere auf Stufe 70 zu bringen und die Endgame-Inhalte auszuprobieren. Doch viele sind noch skeptisch und aktuelle Zahlen aus Raids oder Mythisch+ legen die Vermutung nahe, dass Blizzard viele Spielerinnen und Spieler mit Shadowlands verloren hat, die Dragonflight gar nicht erst die Chance gegeben haben.

Das wollen wir zum Anlass nehmen, um herauszufinden, ob Blizzard verlorengegangenes Vertrauen mit Dragonflight wieder gutmachen konnte oder ob die Erweiterung für euch eine reine Enttäuschung ist. Aber listen wir doch noch einmal auf, was sich in World of Warcraft und bei Blizzard in den letzten Jahren und Monaten getan hat.

Insgesamt wurde Blizzard von mehreren Skandalen in den Jahren erschüttert. So gab es viele Sexismus-Vorwürfe innerhalb des Unternehmens und speziell beim Entwickler-Team von World of Warcraft. Es folgten viele Entlassungen und Umstrukturierungen. Im Zuge dieser Anpassungen wurden auch viele NPCs umbenannt und einige umstrittene Entscheidungen durchgeführt, wie etwa das Austauschen eines Frauenbildes durch Obst oder das Streichen zahlreicher sexistisch angehauchter Witze.

Doch auch abseits der Firmen-Skandale kam Shadowlands bei weiten Teilen der Community nicht gut an. Es gab viele „Pflicht-Inhalte“, riesige Content-Dürren und allgemein Gameplay-Entscheidungen, die kritisiert wurden.

Mit Dragonflight gelobte Blizzard – wie so oft zuvor auch schon – Besserung. Dieses Mal scheint der allgemeine Tenor aber zu sein, dass sich auch wirklich etwas getan hat. Es gibt deutlich weniger „Chores“ im Spiel, die Story und Welt wirkt stimmig, die Rückkehr zum alten Talent-System mit Skill-Bäumen kommt gut an. Fast jede Woche gibt es Hotfixes oder Balance-Änderungen und schon wenige Wochen nach dem Release gab es einen ersten Patch, der zweite ist bereits auf dem PTR. Dazu kommt das erklärte Ziel, insgesamt 6 Patches im Jahr 2023 bringen zu wollen – also jede Menge Content.

Aber kommen wir nun zu euch! In dieser Umfrage wollen wir herausfinden, wie Dragonflight bei euch ankam und ob das euer Vertrauen in Blizzard verändert hat. Beachtet, dass ihr lediglich eine Stimme habt und eure Antwort im Nachhinein nicht mehr ändern könnt:

Wenn ihr eure Antwort noch ein wenig besser begründen wollt, dann lasst uns gerne einen Kommentar da und erklärt, warum es Blizzard gelungen ist, euch mit Dragonflight wieder positiv zu stimmen – oder warum genau das nicht der Fall war.