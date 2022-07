Blizzard ändert einen 18 Jahre alten Dungeon, weil ihn zu viele Spieler in WoW Classic ausnutzen

Die Idee von WoW Classic war es, World of Warcraft wie „damals“ zu bringen. Allerdings wurden viele Sachen angepasst und werden es immer noch, wie der neuste Patch zeigt. Im aktuellen Burning Crusade Classic sind nun 4 Dungeons anders. Grund dafür sind Booster.

Was ist das für ein Dungeon? Stratholme ist seit Vanilla WoW im Spiel, welches im November 2004 erschien. Der Dungeon beherbergt unzählige Untote. Der spätere Lichkönig Arthas Menethil rottete all ihre Einwohner beim Versuch, die tödliche Seuche einzudämmen, aus.

Als Dungeon ist Stratholme seit Classic im Spiel und wurde seitdem mehrmals verändert – zuletzt nun in seiner Classic-Version. Die Gegner im Dungeon nutzen nun eine „Niederwerfen“-Mechanik, die spezifisch Paladine betäuben kann – sogar durch Gottesschilde hindurch.

Warum wird Stratholme geändert? Grund für die Änderung sind Blizzards Pläne zur Bekämpfung von Boosting-Gruppen. Boosting bezeichnet in WoW Classic eine Methode, in der Spieler – meist Magier oder Paladine – Mitspieler mit niedrigerem Level durch die Instanzen ziehen.

Das ermöglicht enorm schnelles Leveln, bei dem die Gezogenen meist einfach nur AFK irgendwo herumstehen und den Booster die Arbeit machen lassen. Das bezahlen sie dann mit Gold, was laut Blizzard oft in verbotenem Handel mit Echtgeld ausartet (via WoW-Foren).

Im Zuge der Änderung erhalten deswegen Stratholme sowie weitere Dungeons Änderungen, die seit dem neusten Patch vom 25. Juli aktiv sind:

Im Schattenlabyrinth teleportieren sich Gegner nun zu Magiern, nachdem sie häufig genug verlangsamt oder gewurzelt/festgefroren wurden.

Gegner in Maraudon werden nach einer gewissen Zeit immun gegen alle Verlangsamungs- und Wurzel-Effekte, ähnlich wie in der Saison der Meisterschaft.

„Weitere Dungeons“ wurden angepasst, sodass etwa Gegner beim Ziehen entlang von Klippen und Wänden nun zum Spieler teleportieren.

Dass die Änderungen jetzt kommen, dürfte an der kürzlichen Ankündigung zum Release-Datum von WotLK Classic liegen. Denn die Dungeons wären auch dort noch wichtig, um neue Charaktere schnell auf Stufe 60 oder 70 zu bekommen.

Den Trailer zum Release-Datum von WotLK Classic könnt ihr euch hier ansehen:

Weitere Videos Mehr Videos für dich Neuer Live-Action-Clip zu WoW schürt Hoffnung: „So muss eine Warcraft-Serie aussehen“ WoW Classic: Der Trailer zu Wrath of the Lich King

WotLK Classic will ohne Boosting starten

Boosting und damit verbundene Dienste sind laut Blizzard eine der größten Unannehmlichkeiten in WoW Classic. Die Chats seien etwa dauernd geflutet mit Angeboten, was an sich schon verboten sei.

Mit Wrath of the Lich King ändert Blizzard allerdings noch weitere Dinge und damit einiges an der originalen Erfahrung von 2007:

Dazu bekommt die berühmte Schlacht um Tausendwinter eine Änderung, auf welche die Entwickler selbst nicht wirklich stolz sind. Hier soll das eigentlich offene Gebiet instanziiert werden, weil die Schlacht sonst zu überlaufen sei.

Was allerdings weitgehend gleich zurückkommt wie damals, ist die neue Klasse: der Todesritter. Der hat sich über die Zeit stark verändert, war in seinem Original aber um einiges vielseitiger als heute – und komplexer:

Vor 14 Jahren war der Todesritter in WoW viel härter als heute – Und WotLK Classic bringt ihn so zurück