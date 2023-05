Verliert WoW nach 18 Jahren sein „13 € im Monat“-Zwangsabo?

Seit dem Release des MMORPGs WoW im Jahr 2005 zahlen Spieler etwa 13 € im Monat an Blizzard, wenn sie World of Warcraft spielen möchten. Das könnte sich bald ändern. Denn Microsoft will Activision Blizzard kaufen, muss aber einige bittere Pillen schlucken, wenn man das Okay der weltweiten Aufsichtsbehörden haben möchte. Wie eine französische Gaming-Seite berichtet, könnte dieser Deal das Aus des Pflicht-Abos bedeuten.

Das ist die Situation:

Microsoft hat im Januar 2022 angeboten, Activision Blizzard für 69 Milliarden US-Dollar zu kaufen. Activision Blizzard möchte diesen Deal – aber beide Konzerne sind so groß, dass die Gefahr einer Monopolbildung besteht.

Daher muss der Deal erst aufwändig von verschiedenen Aufsichtsbehörden weltweit genehmigt werden.

Microsoft hat dabei schon einige Zusagen gemacht, die erhebliche Auswirkungen auf die Spiele von Activision Blizzard haben könnten.

Microsoft hat ein Problem mit Cloud Gaming

Das ist das Problem für Microsoft: Ein Problem, mit dem Microsoft grade konfrontiert ist: Die Behörden denken, wenn Microsoft die Spiele von Activision Blizzard kauft, könnte Microsoft zu dominant im Cloud Gaming werden. Daher hat die Aufsichtsbehörde von Großbritannien, dem Deal nicht zugestimmt.

Die Aufsichtsbehörden fürchten dieses Szenario:

Microsoft kauft Activision Blizzard und macht die Spiele von Activision Blizzard exklusiv für ihre Cloud-Gaming-Dienste.

Wenn Gamer die Spiele von Activision Blizzard aus der Cloud heraus spielen möchten, braucht jeder Kunde das „Xbox Cloud Gaming“. Andere Anbieter dürften diese populären Spiele wie Overwatch oder Call of Duty nicht mehr anbieten.

Microsoft hätte also einen erheblichen Marktvorteil gegenüber der Konkurrenz.



Beispiele für Cloud Gaming sind GeForce Now, PlayStation Now, Amazon Luna und eben Xbox Cloud Gaming von Microsoft. Cloud Gaming ist die Möglichkeit, ein Spiel auf einem beliebigen Endgerät spielen zu können, ohne es vorher herunterladen zu müssen oder ein leistungsstarkes Gerät zu besitzen, das die Spiele in voller Pracht zeigen kann.Beispiele für Cloud Gaming sind GeForce Now, PlayStation Now, Amazon Luna und eben Xbox Cloud Gaming von Microsoft. Google Stadia ist mit der Idee gescheitert.

Für das Okay der EU macht Microsoft ein großes Zugeständnis

Das ist ein Zugeständnis von Microsoft: Um das Okay der EU zu bekommen und dieses Angst-Szenario auszuräumen, hat Microsoft bereits eine signifikante Zusage machen müssen. Präsident Brad Smith sagt (via forbes):

„Die EU-Kommission hat von Microsoft verlangt, beliebte Spiele von Activision Blizzard automatisch für konkurrierende Cloud-Gaming-Dienste zu lizenzieren. Das wird Millionen von Kunden weltweit dazu ermächtigen, die Spiele auf jedem Gerät zu spielen, die sie spielen wollen.“

Wie die französische Seite Jeux Video schreibt, sieht der Plan von Microsoft vor, alle Spiele von Activision Blizzard, die für Konsolen und PC verkauft werden, auf Cloud-Gaming-Systemen für 10 Jahre verfügbar zu machen.

Das umfasse den Xbox Game Pass, aber auch Dienste wie Nvidia GeForce Now oder Boosteroid.

WoW könnte in “Flatrate”-Angebote für Gaming kommen

Was hieße das für WoW? Die französische Seite Jeux Video folgert: Wenn Microsoft letztlich Activision Blizzard kauft, wird WoW auf Cloud Gaming Systeme wie Geforce Now oder den Xbox Game Pass kommen. Dort könnten sie dann ohne ein zusätzliches Abonnement gespielt werden.

Aktuell gibt es 6 Monate GeForce Now für 30 €.

Der Xbox Game Pass Ultimate kostet 13 € im Monat – wobei es da Besonderheiten gibt.

Letztlich würde aber der Abo-Zwang für WoW wegfallen und Spieler könnten statt ein WoW-Abo, dann ein Abo für einen Cloud-Gaming-Dienst abschließen und so nicht nur WoW, sondern auch viele weitere Games mit einer Art Flatrate spielen.

Situation scheint im Moment noch völlig offen, ob Microsoft Blizzard kaufen darf

Was ist der Haken? Damit die Zusagen von Microsoft irgendeine Relevanz haben, müssen die Aufsichtsbehörden dem Deal noch zustimmen und den Kauf von Activision Blizzard durch Microsoft erlauben.

Ob die Aufsichtsbehörden dem Deal zustimmen, ist im Moment nicht klar. Denn selbst nach den Zugeständnissen bleibt der Einspruch der UK-Regulierungsbehörde bestehen. Die CMA bekräftigte ihren Widerstand am 15. Mai erneut.

Es fehlt auch eine explizite Aussage von Microsoft, dass “beliebte Spiele von Activision Blizzard” auch World of Warcraft betrifft.

Im Moment wirkt es so, als macht Microsoft erstmal große Versprechen und Zusagen, um die Aufsichtsbehörden dazu zu bringen, dem Deal zuzustimmen. Welche Auswirkungen diese Zusagen dann in der Realität wirklich haben, scheint schwer abzuschätzen zu sein. Da geht es gerade um Milliarden an US-Dollars.

