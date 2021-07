Im aktuellen Patch 9.1 bekommt World of Warcraft einen neuen Schlachtzug, das „Sanktum der Herrschaft“. Ab Mittwoch, den 7. Juli könnt ihr die neuen Bosse bekämpfen aber schon jetzt gibt es eine erste Einschätzung zur Stärke der 24 DPS-Spezialisierungen der einzelnen Klassen. Wo stehen Schurke, Krieger, Magier und die anderen Klassen im aktuellen Schadens-Ranking von WoW?

So stark sind die Klassen: Simulationcraft hat ein neues DPS-Ranking für World of Warcraft veröffentlicht. Dort sind die errechneten Leistungen für alle Klassen im neuen Raid Sanktum der Herrschaft zu sehen, der mit Patch 9.1 Ketten der Herrschaft erscheint.

In der Liste finden sich sämtliche DPS-Spezialisierungen, teilweise in Variationen wie bestimmten Pakten oder gewählten Talenten. Wir führen hier nur die jeweils stärkste Variante auf. Ihr findet die vollständige Liste auf der offiziellen Website (via Simulationcraft.org).

Das Ranking ist:

Täuschungs-Schurke: 11.723 DPS Furor-Krieger: 11.225 DPS Frost-Magier: 11.144 DPS Gleichgewichts-Druide: 11.122 DPS Meuchel-Schurke: 11.050 DPS Vergelter-Paladin: 10.994 DPS Schatten-Priester (Nekrolords): 10.948 DPS Arkan-Magier: 10.935 DPS Gesetzlosigkeits-Schurke: 10.833 DPS Wildheits-Druide (mit „Owlweaving“*): 10.705 DPS Waffen-Krieger: 10.428 DPS Verstärker-Schamane: 10.267 DPS Frost-Todesritter: 10.193 DPS Verwüstungs-Dämonenjäger: 9.998 DPS Unheilig-Todesritter: 9.994 DPS Dämonologie-Hexer: 9.976 DPS Windläufer-Mönch: 9.848 DPS Überlebens-Jäger: 9.674 DPS Feuer-Magier: 9.525 DPS Elementar-Schamane: 9.371 DPS Gebrechens-Hexer: 9.366 DPS Zerstörungs-Hexer: 9.344 DPS Treffsicherheits-Jäger: 9.157 DPS Tierherrschafts-Jäger: 8.711 DPS

*„Owlweaving“ bezeichnet eine Spielweise des Wildheits-Druiden, bei dem er Konvokation der Geister (Pakt-Fähigkeit der Nachtfae) in der Mondkin-Form mit Gleichgewichts-Affinität nutzt. So werden andere Zauber ausgelöst als in Katzen-Form.

Woher kommen die Daten? Das hier aufgelistete Ranking stammt von Simulationcraft, einer bekannten Seite für Simulationen zu World of Warcraft. Das Programm dahinter hat errechnet, wie stark die jeweiligen Klassen sein können, wenn sie absolut perfekt gespielt werden.

Simulationcraft ist seit vielen Jahren beliebt bei Spielern, um einen Richtwert zu haben, an dem sie sich orientieren können. Mit dem Tool errechnen vor allem Progress-orientierte Raider, wie viel sie noch mit besserem Spiel aus ihrer Klasse herausholen können.

Simulationcraft ist zusammen mit Raidbots eines von zwei Tools, mit denen ihr eure DPS verbessern könnt.

Raidbots und Simcraft geben euch eine Übrsicht über euer Potential und wie ihr es ausschöpft.

Simulationen sind keine „echten Zahlen“

Darauf müsst ihr achten: Die Zahlen zeigen keine „echten Werte“, sondern rein errechnete Ergebnisse. Diese sind nicht unbedingt realistisch, da viele Faktoren nicht berücksichtigt werden:

Spieler sind Menschen, also anfällig für Fehler – die werden hier aber ignoriert

einige Klassen können besondere Aufgaben übernehmen, weswegen sie wertvoller sind als ihr errechneter DPS-Wert anzeigt

die Simulation rechnet mit dem besten verfügbaren Gear, welches ein großer Teil der Spieler nicht haben wird

Simulationcraft achtet nicht auf Boss-Mechaniken, hier geht es um reine „Flickwerk“-Kämpfe ohne Bewegung, in denen Spieler durchgehend Schaden machen

Nutzt die Liste deswegen nicht als endgültiges Ergebnis und seid nicht frustriert, wenn ihr unter den Zahlen zurückbleibt. Abweichende Leistung kann viele Gründe haben und liegt nicht unbedingt an euch.

Wann gibt es erste Logs? Am Mittwoch, den 7. Juli öffnet das Sanktum der Herrschaft seine Pforten für den normalen und heroischen Modus, eine Woche später dann auch für mythisch. Viele Gilden und Spieler werden dann ihre Durchgänge in sogenannten „Logs“ hochladen.

Logs spiegeln die tatsächliche Leistung der Spieler wider und basieren nicht wie die obige Liste auf Simulationen. Wir werden unsere DPS-Liste für World of Warcraft dementsprechend in den kommenden Tagen aktualisieren, sobald verlässliche Zahlen verfügbar sind.

So lange könnt ihr jedoch mit den Simulationen bereits einschätzen, wo sich eure Klasse grob einpendeln wird, wenn ihr vollständig „durchziehen“, also ungestört Schaden machen könnt. Wenn ihr euch noch auf den Raid vorbereiten wollt, solltet ihr auf jeden Fall prüfen, ob eure Legendarys noch die besten sind und ob sie auf dem optimalen Slot liegen:

Welches Legendary sollte ich in WoW Shadowlands craften? Übersicht für alle Klassen