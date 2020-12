Warum sich GTA Online zu Weihnachten 2020 richtig lohnt

Ein Besuch in GTA 5 Online lohnt sich für euch jetzt zu Weihnachten 2020 richtig. Wir zeigen euch hier, was jetzt neu im Spiel ist und warum ihr reinschauen solltet.

Was ist los bei GTA Online? Im Dezember kehrten allerhand neue Inhalte in die Online-Welt von Grand Theft Auto V. Einen großen Fokus nimmt der neue Heist Cayo Perico ein, den ihr sogar Solo spielen könnt. So einen Solo-Raubüberfall gab es vorher noch nie im Spiel.

Gleichzeitig brachte das Update neue Waffen und Fahrzeuge.

Doch abgesehen von diesen Inhalten kehrte auch wieder ein Schneesturm über Los Santos ein und vereiste die Straßen. Für Weihnachtsstimmung sorgen neben den Schneeflocken auch festlich geschmückte Apartments.

Der neue Cayo Perico Heist

Wann kam der ins Spiel? Der Release des neuen Heists war am 15. Dezember 2020.

Was passiert da? In einigen Vorbereitungsmissionen könnt ihr auswählen, wie ihr an den Raubüberfall herangehen wollt. Euer Ziel ist die Insel Cayo Perico. Die Party-Insel des berühmten Drogen-Lords El Rubio.

Es gibt verschiedene Herangehensweisen, die ihr selbst wählen könnt. Schleicht euch ganz still und leise auf die Insel und ins Anwesen des Drogenbarons, um ihm unauffällig seine wertvollsten Güter zu klauen. Kunstwerke, Bargeld, Drogen.

Oder geht von Anfang an laut an die Sache heran. Bewaffnet euch bis an die Zähne mit den kräftigsten Wummen und ballert sämtliches Verteidigungspersonal um, das euch in die Quere kommt.

Der Heist läuft so ab, dass ihr zunächst ein paar Vorbereitungsmissionen spielt. Diese sind teilweise optional. Je nach eurer Auswahl gestaltet sich dann auch der Überfall.

Im großen Finale raubt ihr die Insel dann aus.

Allein oder in der Gruppe: Ihr könnt sämtliche Missionen dieses Raubüberfalls und auch das Finale komplett alleine abschließen. Das kann ein Vorteil sein, wenn eure Freunde gerade nicht online sind, ihr keine Lust auf Randoms habt, aber trotzdem den Heist spielen wollt. Bedenkt aber, dass ihr mit einer Gruppe aus vier Spielern mehr Beute transportieren könnt und später dann eine höhere Auszahlung habt.

Warum lohnt sich das? Heists sind ein großes Feature in GTA Online. Das sind instanziierte Gruppen-Missionen mit anspruchsvollen Inhalten. Die spielt man nicht einfach „nebenbei“, sondern muss sich Gedanken bei der Herangehensweise machen und auch mehrere Versuche aufwenden. Gerade das Einspielen mit der Gruppe kann anfangs ein bisschen Zeit kosten. Doch das lohnt sich, denn der Cayo-Perico-Heists belohnt euch mit mehr Kohle denn je.

Wer also zur Weihnachtszeit nach spannenden Aufgaben mit seinen Freunden sucht und dabei noch viel Kohle bei GTA 5 Online verdienen will, der sollte unbedingt den neuen Heist ausprobieren.

Schnee und neue Autos – Gleich testen!

Was passiert da? Jedes Jahr aufs neue schneit es zu den Weihnachtsfeiertagen in GTA Online – auch im Jahr 2020. Gut. Ausnahmen gibt es am 1. April, wenn sich die Entwickler einen Spaß erlauben und für einen Tag den Schnee anschalten.

Auf der gesamten Map im Online-Modus schneit es dann. Die Straßen färben sich weiß. Und das ist nicht nur eine optische Änderung. Nein, der Schnee ist gewohnt rutschig.

Kramt also eure hochgezüchteten Sportwagen aus der Garage und ballert durch die Kurven. So trainiert ihr gleich eure Drift-Skills und könnt coole Clips und Screenshots erstellen.

Denkt dabei immer an den Leitspruch: Fährste quer, siehste mehr.

Warum lohnt sich das? Die schnellen Autos auf den glatten Straßen zu fahren, bringt nochmal extra Spaß. Missionen werden dadurch durchaus komplizierter. Aber wer einfach nur Spaß zusammen mit Freunden haben will, sollte das unbedingt ausprobieren. Probiert das doch auch gleich mit den neuen Fahrzeugen, die durchs Update ins Spiel kamen.

Wer das mit Autos langweilig findet und lieber Abwechslung sucht, kann auch zum neuen Go-Kart greifen. Das gab es vor Weihnachten als Geschenk. Wer das nicht erhalten hat, bekommt es für knapp 900.000 GTA-Dollar bei Southern San Andreas Super Autos.

Außerdem bringt euch der Schneefall die Möglichkeit, Schneeballschlachten zu starten.

Geschenke fürs Einloggen

Was passiert da? Für das Spielen von GTA Online erhaltet ihr auch in diesem Jahr Geschenke. Eine Tradition, die Rockstar Games seit Jahren im Online-Modus aufrechterhält. Zu den Geschenken gehören immer Panzerung, Waffen, Munition und kosmetische Gegenstände.

Warum lohnt sich das? Hier spart ihr einfach Geld. Ihr müsst nicht mal lange spielen, um die Belohnungen zu erhalten. Einloggen, einsammeln, ausloggen, fertig. Wenn ihr kaum Zeit habt, solltet ihr zumindest kurz über die Geschenke fegen.

Welche Geschenke gibt es? Rockstar Games erklärte bereits, was ihr an welchem Tag bekommt.

Seit dem 22. Dezember gibt es dieses Auto-Geschenk in GTA Online – Das könnt ihr bis zum 30. Dezember kostenlos abholen

Außerdem erhaltet ihr für euren Login seit dem 22.12. folgende Boni: Eine festliche Maske Ein Red Bleeder Festive Sweater Ein Green Cluckin‘ Festive Sweater Eine Tartan-Lackierung für Ocelot Ardent, Buckingham Akula und Karin Technical Custom Eine Zuckerstangen-Lackierung für Comet Safari, HVY APC und HVY Insurgent Pick-Up Custom ein Feuerwerkabschussgerät 20 Feuerwerksraketen Volle Snacks Volle Panzerung 25 Haftbomben 25 Granaten 5 Annäherungsminen 10 Molotowcocktails



Diesen Hippie-Käfer von English Dave könnt ihr euch auch gerade kostenlos abholen.

Loggt euch bis zum 30. Dezember ein, um diese Boni abzuholen.

Möglicherweise kommen noch weitere Geschenke hinzu, die Rockstar Games bisher noch nicht verraten hat.

Ihr seht, dass es sich gerade jetzt zu Weihnachten richtig lohnt, bei GTA Online reinzuschauen. Habt ihr schon einen besonderen Inhalt, den ihr unbedingt ausprobieren wollt?