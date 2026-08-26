Warlock zeigt erstes Gameplay, demütigt sofort mich und meine D&D-Skills im Tabletop

Während der ONL der gamescom 2026 zeigte „Warlock“, das neue Action-RPG von Wizards of the Coast im Universum von Dungeons & Dragons, einen ersten Einblick ins Gameplay. MeinMMO-Redakteurin Caro spielt in D&D liebend gerne genau diese Klasse und freut sich, dass das Potenzial von Hexenmeistern gewürdigt wird … auch wenn ihr eigenes leider nicht so stark ist.

Wie sieht das Gameplay in Warlock aus? Anders, wie man es von Dungeons & Dragons und Ablegern wie Baldur’s Gate 3 gewohnt ist, setzt Warlock auf actionreiches, schnelleres Gameplay, nicht auf rundenbasierte Kämpfe. Genau dieses wurde nun auch während der Opening Night Live der diesjährigen gamescom gezeigt.

Man sieht, wie Kaatri, die Protagonistin und namensgebende Hexenmeisterin aus Warlock, ein Dorf erreicht, wo sie direkt Blicke empfängt, wie Magie ihr außerhalb des Kampfes nützlich sein kann, aber auch, wie sie sich mit Zaubern und Schwert gegen Gegner zur Wehr setzt.

Die Dualität des Warlocks, die sie bei Fans der Klasse – wie auch bei mir – so beliebt macht, wird in den 8 Minuten sehr deutlich. Sich mit Magie, Waffen und beidem in Tandem behaupten zu können und in der Form von Action-Gameplay zu sehen, wird wohl jeden Hexenmeister-Spieler beschwingen. Vor allem, da man dem Anschein nach gar nicht auf das Verballern von Spellslots achten muss, weil diese eher wie ein Cooldown funktionieren. Das macht den Warlock umso mächtiger.

Nach dem ONL-Auftritt ist mir klar: Mich als Warlock-Ultra habt ihr mehr als nur neugierig gemacht. Auch wenn mir dadurch bewusst wurde, dass ich im Tabletop-D&D einiges an Potenzial verschwende.

Video starten Warlock: Dungeons & Dragons zeigt Gameplay zum Action-Adventure mit Dark-Fantasy-Setting im Trailer Autoplay

Dank Kaatri fällt mir auf, was meine Hexenmeisterin für eine Nulpe ist

Zu sehen, wie Kaatri sich im Kampf verhält, Magie einsetzt und auch mit einer Fluchklinge umgeht, konnte mich als großer Fan dieser Klasse direkt abholen. Es ist unglaublich cool zu sehen, wie cinematisch ein Warlock kämpft, vor allem, wenn man es sich sonst während der wöchentlichen D&D-Runde „nur“ im Kopf vorstellen kann.

Durch das gezeigte Combat der Gameplay-Enthüllung wurde mir seit langem nicht nur klar, wieso ich mich damals in D&D für die Klasse entschieden habe, sondern leider auch, dass ich meiner eigenen Hexenmeisterin nicht gerecht werde, wenn ich sehe, was Kaatri alles kann.

Meine Hexenmeisterin (also, ja, ich) setzt im Kampf vor allem auf Eldritch Blast und, wenn sich die Situation ergibt, auf einen saftigen „Hunger of Hadar“. Ich bin nach den Jahren irgendwie festgefahren, weil es alles war, was ich brauchte. Durch das Gameplay in Warlock wurde mir seit langer Zeit wieder bewusst, was Warlocks eigentlich liefern können. Allein die Diversität der Zauber, die man sehen kann, inspiriert mich, mich nochmal genauer mit meiner Zauberliste in D&D auseinanderzusetzen.

Nicht nur das Gameplay, sondern auch die anderen Aspekte des Warlock-Seins sind super inszeniert

Neben dem Gameplay konnten mich vor allem die ersten 72 Sekunden des Einblicks abholen. Allein Tasha zu sehen, die eine wahre Berühmtheit in Dungeons & Dragons ist, ließ mich quietschen. Auch die darauffolgende Interaktion zwischen ihr und Kaatri, zwischen Patron und Warlock, fängt perfekt den Vibe ein, den man sich als Rollenspiel-Enthusiast wünscht.

Die Klasse des Warlocks ist oftmals nun mal edgy, das ist kein Geheimnis und dessen sind sich ihre Spieler bewusst. Umso schöner, dass das Spiel deshalb nicht nur dem Gameplay und Combat Aufmerksamkeit schenkt, sondern auch der Story rund um Kaatri, Tashas Einfluss und diesem besagten düsteren Herzenswunsch, den die Protagonistin in sich hegt. Ich freue mich bereits auf mehr!

Seid ihr selbst neugieriger auf Warlock geworden? Und spielt ihr die Klasse in Dungeons & Dragons vielleicht sogar selbst? Lasst es uns in den Kommentaren wissen! Neben Warlock sorgte auch ein anderes Spiel bei der ONL für Begeisterung, oder besser gesagt, eine Erweiterung. Wir haben bereits mehr Infos zu dem neuen DLC zu The Witcher 3: Im neuen DLC zu The Witcher 3 geht es endlich um den besten Charakter des ganzen Universums