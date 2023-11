Warcraft Rumble: 3 Tipps, die ich besser vorher gewusst hätte

Die verschiedenen Minis in Warcraft Rumble sind das Herzstück des Spiels und doch werden viele denken: Ich will nur ein paar davon, alle sind gar nicht interessant.

Schließt euch einer Gilde an, um kostenlos an neue Minis und andere Belohnungen zu kommen.

Tatsächlich sind große Gilden hier im Vorteil, da mehr aktive Spieler die Kriegskasse schneller füllen können und so die besten Belohnungen rasch freischalten. Auch wenn ihr im Herzen Solo-Spieler seid, solltet ihr euch einer Gilde anschließen und so dazu beitragen, dass die Kriegskasse gefüllt wird. Denn dann profitieren am Ende alle davon und ihr spart Gold, Echtgeld oder jede Menge Zeit, um das jeweils neuste Mini der Saison zu erspielen.

Wenn ihr in einer Gilde spielt, dann füllt ihr ganz langsam die „Kriegskasse“ auf. Sobald bestimmte Meilensteine erreicht sind, schaltet ihr spezielle Belohnungen frei. In der ersten Saison ist das etwa das neue Mini „Sylvanas Windläufer“, das man alternativ nur über eine hohe PvP-Wertung oder eine Investition von 15 Euro im Shop bekommt.

Gilden sind in Warcraft Rumble auf den ersten Blick nicht so bedeutsam, sind sie nur ein recht loser Zusammenschluss von Freunden und Bekannten. Allerdings haben Gilden ein wichtiges Feature, das sie lukrativ macht: die Kriegskasse.

Das Leveln der Minis in Warcraft Rumble ist wichtig. Immerhin kommt ihr nur in der PvE-Kampagne voran, wenn das Level eurer Minis ansteigt. Da kann es verführerisch sein, die Angebote im Shop zu kaufen. Immer wieder werden euch Pakete mit Erfahrungspunkten angeboten, für die ihr kein reales Geld, sondern nur Gold ausgeben müsst. Ein verlockendes Angebot – oder?

In Warcraft Rumble kann man viel falsch machen – manches hat langfristige Folgen. MeinMMO-Dämon Cortyn gibt euch 3 wichtige Tipps an die Hand.

