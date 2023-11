Warcraft Rumble: Tier List für alle Minis, Anführer und Zauber

Ihr wollt die besten Minis kennen? Dann schaut in die Tier-List von Warcraft Rumble bei uns auf MeinMMO. Wir verraten euch, welche Minis nahezu unschlagbar sind.

Warcraft Rumble ist seit einer Weile veröffentlicht und langsam aber sicher zeichnet sich ein gutes Bild davon ab, welche Minis besonders gut sind und welche man eher vernachlässigen sollte.

Beachtet bei dieser Tier-Liste, dass sie vor allem für das PvP von Warcraft Rumble gilt. In den PvE-Missionen gibt es häufig besondere Faktoren, die bestimmte Minis komplett unspielbar machen und einen ganz konkreten Lösungsansatz erfordern.

Man sollte beachten, dass jedes Mini nahezu immer direkte Konter besitzt, denn generell gilt hier das „Schere, Stein, Papier“-Prinzip. Wenn ein Mini also in der „S“-Kategorie ist, dann bedeutet das nicht, dass es unaufhaltsam ist – es ist nur in besonders vielen Situationen stark und kann sehr viele andere Minis kontern.

Gleichzeitig heißt das auch, dass Minis am unteren Ende – also im D-Tier – stark sein können, wenn man sie in einer guten Kombo spielt.

Wie kommt die Bewertung zustande? Die Tier-Liste versucht hier eine Beurteilung anhand der folgenden Kriterien zu erzielen:

Vielseitigkeit: Wie viele andere Minis kann eine Einheit bezwingen und kontern? Kann die Einheit Ressourcen wie Kisten einnehmen? Kann die Einheit überall platziert werden?

Wie viele andere Minis kann eine Einheit bezwingen und kontern? Kann die Einheit Ressourcen wie Kisten einnehmen? Kann die Einheit überall platziert werden? Schnelligkeit: Wie schnell bewegt sich eine Mini? Wie viel Zeit bleibt dem Gegner, um darauf zu reagieren?

Wie schnell bewegt sich eine Mini? Wie viel Zeit bleibt dem Gegner, um darauf zu reagieren? Kosten: Wie teuer ist eine Mini und wie viel Wert bekommt man für das ausgegebene Gold wirklich?

Wie teuer ist eine Mini und wie viel Wert bekommt man für das ausgegebene Gold wirklich? Talente: Wie stark sind die Talente einer Mini und wie sehr können sie das Spielgeschehen beeinflussen?

Daraus ergibt sich dann eine Einordnung in die verschiedenen Tiers. Das S-Tier gilt als besonders stark und das D-Tier als besonders schwach oder nur in speziellen Situationen als sinnvoll.

Wie aktuell ist die Liste? Diese Tier-List wurde am 14. November 2023 erstellt.

Tier List für alle Anführer-Minis in Warcraft Rumble

Rang Mini-Name S-Tier Baron Totenschwur

Tirion Fordring A-Tier Grommash Höllschrei

Rend Schwarzfaust

Hogger B-Tier Cairne Bluthuf

General Drakkisath

Sneed

Sylvanas Windläufer C-Tier Trübauge der Alte

Maiev Schattensang

Jaina Prachtmeer D-Tier Blutmagier Thalnos

Charlga Klingenflanke

Die stärksten Anführer: Baron Totenschwur ist gerade im PvP eine Pein, was vor allem an seiner passiven Heldenfähigkeit liegt. Denn die sorgt dafür, dass alle paar Sekunden automatisch Skelette am Hauptgebäude und kontrollierten Türmen spawnen, die dann ihre Lane entlanggehen. Das wiederum bedeutet, dass Baron Totenschwur vollkommen automatisch gegnerische Kobolde kontert und diese fast immer einen Geleitschutz benötigen, um Gold abbauen zu können. Ein Talent macht diese Skelette sogar zu Fernkämpfern, die fliegende Belagerungseinheiten (wie den Gargoyle) nahezu endlos aufhalten können.

Tirion Fordring benötigt starke Tanks an seiner Seite, die dann allerdings nahezu unsterblich sind, da sie von Tirion fortwährend geheilt werden. Sollte eine Truppe bestehend aus Tirion, einem Tank und einem Fernkämpfer weit vorrücken, ist sie kaum noch aufzuhalten und benötigt sehr starke Flächenangriffe oder Zauber, um überhaupt noch eine Chance zu haben.

Die schwächsten Anführer: Am unteren Ende haben wir Blutmagier Thalnos. Dieser Anführer wird stärker, je mehr Zauber gespielt werden, solange er auf dem Feld ist. Das bedeutet, dass Thalnos’ wahre Stärke sich nur in einem Deck entfaltet, das fast ausschließlich auf viele Zauber setzt, denn jede Verwendung eines Zaubers gewährt ihm einen Stufenaufstieg. Leider bleibt Thalnos recht langsam und anfällig gegen viele andere Minis, weshalb seine Stärke nur selten zum Einsatz kommen kann und auf Fehler des Gegners basiert.

Charlga Klingenflanke klingt stark, da sie gerade einzelne Nahkämpfer auf Distanz halten und töten kann. Ihre Heldenfähigkeit, die Kosten von Minis verändert, benötigt aber ein hochspezialisiertes Deck und dazu einen gewissen Glücksfaktor, bei dem man einige Minis sogar am besten niemals ausspielen darf. Mit den aktuellen Minis lässt sich hier nur sehr schwierig eine gute Kombination erstellen.

Tier List für alle Einheiten-Minis in Warcraft Rumble

Rang Mini-Name S-Tier Banditen der Defias

Steinhuftauren

Stacheleber

Harpyien

Welpeneier

Pyromantin

S.I.C.H.E.R.-Pilotin A-Tier Jägerin

Frostwolf-Schamanin

Totenbeschwörer

Feuerhammer

Greifenreiterin

Streuner

Monstrosität

Erdelementar B-Tier Banshee

Raptoren

Gargoyle

Murloc-Gezeitenjäger

Dunkeleisten-Minenarbeiter

Goblinpionier

Fledermausreiter

Skelette

Worgen

Erntegolem

Fleischwagen

Flammenschürer

Drache

Gnollschläger

Dunkelspeer-Troll

Ogermagier C-Tier Kriegshymnenräuberin

Fußsoldaten

Kriegshymnengrunzer

Skelettgruppe

Spinnlinge

Ghul

Feuerelementar

Gebirgsjäger

Kernhunde D-Tier Geier

Seuchenbauer

Wütende Hühner

Geschmolzener Riese

Die stärksten Einheiten-Minis: Banditen der Defias sind günstig und zugleich ungeheuer vielseitig. Obwohl sie alleine kaum Schaden verursachen, ist ihre Betäubung extrem wertvoll. So kann man gegnerische Tanks oder starke Zauberer einfach mit einem (getarnten) Banditen der Defias betäuben, während der Turm oder ein anderes Mini den betäubten Gegner ausschaltet. Für nur 1 Gold ist der Bandit eine der besten Unterstützer-Truppen, die man kaufen kann.

Fast genauso stark ist die Steinhuftauren und das liegt an ihrem Ansturm. Sie stürmt den ersten Feind an und verursacht an ihm hohen Schaden. Doch auch danach stürmt sie im Kampf immer mal wieder auf andere Ziele zu und kann so zum Beispiel Fernkämpfer ausschalten, obwohl sie eigentlich noch gegen einen gegnerischen Tank kämpft. Gleichzeitig verursacht sie an Türmen soliden Schaden und ist daher sehr vielseitig.

Die schwächsten Einheiten-Minis: Am untersten Ende finden sich die wütenden Hühner wieder. Ein Mini mit riesiger Anzahl, allerdings sterben sie gegen jegliche Art von Flächeneffekten sofort und entfalten daher fast niemals einen Nutzen und können nur in absoluten Nischen-Decks überzeugen.

Der Geschmolzene Riese ist zwar auf dem Papier der ultimative Tank mit vielen Lebenspunkten und starkem Belagerungsschaden, allerdings sind seine Kosten von 6 zu hoch und seine Bewegungsgeschwindigkeit zu langsam. Andere Minis (wie Harpyien) kontern ihn für nur 2 Gold komplett aus und nur in sehr seltenen Fällen wird er sein Ziel jemals lebend erreichen – wenn er dann nicht sogar einfach von einer Banshee übernommen wird.

Tier-List für alle Zauber in Warcraft Rumble

Rang Zauber-Name S-Tier Blizzard A-Tier Tiefer Atem B-Tier Heilige Nova

Kettenblitz C-Tier Verwandlung

Hinrichten

Von der Schippe springen D-Tier Arkanschlag

Lebende Bombe

Der stärkste Zauber: Blizzard ist gegenwärtig der ultimative Zauber in Warcraft Rumble. Er verursacht nicht nur extrem hohen Schaden, sondern verlangsamt gegnerische Minis auch noch. Dank eines Talents lässt sich der Blizzard sogar „doppelt“ wirken – einer frei auf dem Feld, ein anderer auf der eigenen Basis, um Angreifer zu bezwingen. Selbst große Armeen werden vom Blizzard rasch bezwungen.

Die schwächsten Zauber: Arkanschlag kann mehrfach in Folge genutzt werden, wobei sich der Schaden jedes Mal verdoppelt und die Kosten um 1 Gold steigen. Wer die volle Wirkung will, muss den Zauber 4-mal verwenden und insgesamt 10 Gold zahlen, damit richtig Schaden dabei rumkommt. Starke Synergien hat das nur mit Blutmagier Thalnos oder Jaina Prachtmeer, die allerdings leicht zu kontern sind.

Lebende Bombe verursacht an großen Armeen zwar vernichtenden Schaden, ist aber schwach gegen wenige, starke Minis. Die Kosten von 6 Gold sind schlicht zu teuer, um ihn regelmäßig und zuverlässig einsetzen zu können und fast immer würde auch ein Blizzard den Job erledigen können.

Mit einem kleinen strategischen Trick könnt ihr im Rumble sogar niemals Ehre verlieren.