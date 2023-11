In Warcraft Rumble gibt es einen einfachen Trick, mit dem ihr keine Ehre mehr im PvP verliert. Das ist kein Cheat – sondern ganz einfache Mathematik.

Ein erstaunlich komplexes Feature in Warcraft Rumble ist das PvP. Es ist ausgesprochen taktisch und nur ein gut ausbalanciertes Team – oder eine richtig fiese Kombo – führen zuverlässig zum Erfolg. Dabei hat das PvP sehr interessante Belohnungen. Von Gold und Bogenlichtenergie bis hin zu dicken XP-Boosts und sogar einem ganz besonderen Mini.

Um das freizuschalten, muss man allerdings genügend Ehre sammeln. Dabei ist Ehre allerdings nicht permanent – wenn ihr Machtes verliert, dann sinkt auch eure Ehre wieder.

Das kann ziemlich frustrierend sein, da ihr auf einer sich füllenden Anzeige seht, wie viel Ehre ihr habt und wie nah ihr am nächsten Meilenstein seid. Wenn dieser Wert sinkt, dann entfernt ihr euch auch wieder weiter von der Belohnung – kein schönes Gefühl.

Mit einem kleinen, gedanklichen Trick kann man dieses Problem jedoch umgehen. Dafür müsst ihr euch eine Mechanik in Warcraft Rumble zu Nutze machen.

Euer gesamter Ehre-Wert wird aus euren besten 3 Truppen berechnet. Die Werte werden hier addiert.

Ein Beispiel, um das zu verdeutlichen:

Ihr besitzt 4 Anführer-Minis: Jaina Prachtmeer, Grommash Höllschrei, Trübauge der Alte und Blutmagier Thalnos.

Jaina Prachtmeer hat 700 Ehre

Grommash Höllschrei hat 600 Ehre

Trübauge der Alte hat 500 Ehre

Blutmagier Thalnos hat 490 Ehre

Euer gesamter Ehre-Wert im PvP wird aus den Errungenschaften eurer erfolgreichsten 3 Anführer berechnet. Das wäre in diesem Beispiel 1.800 Ehre (700+600+500).

Die 490 Ehre von Blutmagier Thalnos werden nicht hinzugezählt, da er nicht zu den besten 3 Anführern eurer Sammlung gehört.

Genau das könnt ihr allerdings perfekt für euch ausnutzen!

Benutzt immer den Anführer auf Platz 4 um nur gewinnen zu können

Spielt ab jetzt nur noch Anführer, die sich auf Platz 4 in eurer Liste befinden, also in diesem Beispiel Blutmagier Thalnos.

Solltet ihr mit Thalnos verlieren, dann sinkt dessen persönlicher Ehre-Wert – also von 490 auf etwa 400. An eurer gewerteten Gesamt-Ehre ändert sich jedoch nichts, da dort weiterhin nur die besten 3 Anführer gezählt werden – ihr bleibt also bei 1.800 Ehre.

Solltet ihr mit Thalnos aber gewinnen, dann steigt dessen Ehre-Wert an – etwa von 490 auf 600. In dem Fall steigt auch eure Account-Ehre an, da Thalnos nun zu den besten 3 Anführern gehört – ihr hättet dann 1.900 Ehre: 700 von Jaina, 600 von Trübauge, 600 von Thalnos und Trübauge fällt aus der Berechnung raus, da er nun auf Platz 4 ist.

Wenn ihr diese Strategie verfolgt und immer nur eure viertbeste Truppe verwendet, bis sie auf Platz 3 aufrückt, dann könnt ihr zwangsweise eure Ehre nur erhöhen.

Ein weiterer Vorteil davon ist, dass ihr den Umgang mit mehreren Anführern lernt, euch so ein größeres Repertoire an Truppen und Strategien aufbaut und damit euer allgemeines Spielverständnis rund um die Minis steigert.

Natürlich handelt es sich dabei auch um einen kleinen, psychologischen Trick – allerdings kann das durchaus viel Frust mindern, da euer Ehre-Wert nur steigen kann, ganz egal, was ihr auch tut.

Wie läuft es für euch im PvP? Habt ihr schon erste Erfolge erzielen können?