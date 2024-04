Zerstören Service Games unser Hobby oder sterben sie aus?

Auf der CAGGTUS 2024 haben unsere Kollegen von GameStar Talk zusammen mit Maurice Weber, MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankowski und dem Geschäftsführer von FusionPlay über die aktuelle Lage der Service-Games gesprochen.

Was ist GameStar Talk? Auf dem YouTube-Kanal GameStar Talk bekommt ihr seit 2023 quasi den GameStar Podcast in Videofassung zu sehen. Dies ist ein gemeinsames Angebot von GameStar, GamePro sowie MeinMMO und will euch mit Videos und Gesprächen nicht nur unterhalten, sondern zugleich immer etwas Neues bieten: Perspektiven, Einblicke und Wissen über Spiele, ihre Entwickler und ihre Spieler.

Außerdem bekommt ihr in diesem Angebot neue Seiten unserer Teammitglieder und Kollegen zu sehen.

Worüber gesprochen wird? In der Live-Aufnahme von der CAGGTUS 2024 sprechen Paul Aelis, Maurice Weber und unsere Chefredakteurin Leya Jankowski zusammen mit Konrad Kunze, dem Geschäftsführer von FusionPlay, über die aktuelle Lage der Service-Games.

Sie stellen sich der Frage, ob Service-Games heute noch eine Chance haben und was die Industrie aus Dramen wie Suicide Squad, Anthem und Fallout 76 lernen kann. Vor allem im AAA-Bereich scheinen die Service-Games aktuell in einer Krise zu stecken. Ob sie deshalb kurz vor dem Aussterben stehen oder nicht, diskutieren die vier in ihrem Gespräch.

Sie sprechen ebenfalls über gut laufende Beispiele aus den letzten Jahren. Darunter unter anderem Monopoly GO. Dabei handelt es sich um ein Service-Game, das in unter einem Jahr schon mehr Gewinn erzielte als das Spiel des Jahres Baldur’s Gate 3.

Die Gesprächsrunde suchen eine Antwort auf die Frage, welche guten Strategien es für Service-Games überhaupt gibt und warum dieses Konzept für Entwickler und Publisher so lukrativ und auch wichtig ist.

Denkt ihr, unser Hobby ist in Gefahr oder seht ihr kein größeres Problem durch die aktuelle Lage der Service-Games? Diskutiert in den Kommentaren gerne mit.

Dem Service-Game Fallout 76 scheint es, dank der erfolgreichen Serie, aktuell aber ganz gut zu gehen: Das Fallout-MMO war zu Release ein Flop – 6 Jahre später spielen auf Steam plötzlich so viele Spieler wie nie zuvor