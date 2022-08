Ein neues Action-MMORPG zeigt Gameplay – Monster werden euch im Kampf helfen

Was ist das für ein Spiel? Warrior wird ein Spiel sein, bei dem ihr sowohl PvE als auch PvP erleben könnt. Das Spiel wird von dem japanischen Produzenten Tomonobu Itagaki und seinem Team entwickelt. Weitere Informationen zum Team findet ihr auf der offiziellen Seite von Warrior . Itagaki ist bekannt für Spiele wie die „Dead or Alive“-Reihe.

Was zeigt der Trailer? Im Trailer werden verschiedene Aspekte des neuen MMORPG gezeigt. Als Erstes sieht man gleich ein paar der Charaktere, die im Spiel verfügbar sein werden. Ab Minute 00:30 seht ihr, wie die Welt in ihren verschiedenen Facetten aussieht.

Warrior ist ein kommendes Action-MMORPG, in dem ihr gemeinsam mit euren „Monster-Dienern“ gegen Bosse kämpfen könnt. Der Trailer zeigt erste Einblicke in die Kulissen und Bosskämpfe, die euch erwarten.

