Diese Spiele könnt ihr auf der gamescom 2022 ausprobieren!

Vom 23. bis 28. August findet in Köln wieder die gamescom statt, eines der größten Gaming-Events der Welt. Und zum ersten mal seit 2019 zum ersten Mal wieder vor Ort, live und in Farbe.

Damit ihr einen Überblick bekommt, welche Publisher vor Ort sind, was es an welchen Ständen für Goodies gibt und vor allem welche Spiele ihr vor Ort ausprobieren könnt, haben wir für euch alles in einem Video zusammengefasst.

Jetzt Tickets für die gamescom 2022 kaufen: https://gamestar.de/gctickets

Alle Informationen zur gamescom 2022 unter https://gamestar.de/gc (Werbung)

Disclaimer: Webedia Gaming (GameStar, GamePro und MeinMMO) begleitet die Spielmesse 2022 als offizieller Medienpartner der gamescom.