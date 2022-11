Neues Action-RPG mixt Schwertkampf mit Raketenwerfern – Basiert auf einem Klon zu League of Legends

Das Action-RPG Honor of Kings World basiert auf dem LoL-Klon Arena of Valor und zeigt im Gameplay-Trailer verschiedene Arten, um gegen Monster zu kämpfen.

Was ist das für ein Spiel? Honor of Kings World ist ein Action-RPG aus China, das auf ein Fantasy-Setting mit einer Open World setzt.

Entwickelt wird der Titel von TiMi Studio, den Entwicklern von CoD: Mobile, Pokémon Unite und dem erfolgreichen „League of Legends“-Klon Arena of Valor, auf dem Honor of Kings World basiert.

Euch erwartet ein abwechslungsreiches Kampfsystem

Wie sieht das Gameplay aus? Wie der jüngste Trailer zeigt, setzt das Gameplay von Honor of Kings World vor allem in der offenen Spielwelt auf verschiedene Fortbewegungsmöglichkeiten sowie ein variables Kampfsystem. So sehen wir neben Doppelsprüngen und einer Art Gleiter auch ein Gefährt, dass an ein futuristisches Skateboard erinnert.

Außerdem zeigt uns der Trailer Kämpfe mit Schwertern, Pfeil und Bogen und schwerer Bewaffnung wie einer Minigun und einem Raketenwerfer. Gekämpft wird im Trailer unter anderem gegen unterschiedliche Monster, die verschiedene Angriffe besitzen. Eines dieser Monster ist eine löwenartige Fantasy-Kreatur, die Feuer speit.

Was zeigt der Trailer? Wenn ihr euch bestimmte Szenen des Trailers anschauen wollt, könnt ihr die folgenden Timestamps verwenden, um zu ausgewählten Inhalten zu springen.

00:32 – Map-Overview und Movement (Gleiter, Doppelsprünge, Schwimmen)

01:00 – Kampf mit einem schweren, eher langsamen Schwert

01:13 – Kampf mit Pfeil und Bogen

01:22 – Kampf mit einem leichten und schnellen Schwert gegen eine löwenartige Kreatur, die Feuer speit

01:35 – Kampf mit Minigun, Raketenwerfer und Jetpack

01:54 – Kampf mit zwei schnellen Schwertern

02:06 – Auftritt eines riesigen Monsters, das wie ein möglicher Bossgegner aussieht

02:19 – Fortbewegung mit einer Art futuristischen Skateboard

Auf welchen Plattformen erscheint Honor of Kings World? Aktuell ist noch nicht bekannt, auf welchen Plattformen das Action-RPG erscheint. Auf dem offiziellen Twitter-Account des Spiels heißt es lediglich, dass der Titel auf mehreren Plattformen erscheinen wird.

Falls ihr weitere Trailer sehen wollt, könnt ihr auf MeinMMO einen Blick auf das Gameplay von Project LLL werfen. Das ist ein kommender MMO-Shooter, der unterschiedliche Epochen in einer einzigen Zeitlinie vereint.

