Neues MMORPG kommt nach über 6 Jahren Early Access heute auf Steam – Setzt auf realistische Kämpfe im Mittelalter

Mit Reign of Guilds bot kürzlich ein anderes Mittelalter-MMORPG einen Playtest an, der am heutigen 07. Februar endet. Das Spiel hat ein Karma-System, das euch zu einem „Heiligen“ kürt, wenn ihr genug böse Spieler eliminiert.

Was ist das für ein Spiel? Gloria Victis ist ein Mittelalter-MMORPG auf Steam, das 2016 im Early Access veröffentlicht wurde. Am heutigen 07. Februar feiert der Titel seinen vollwertigen Release. Passend dazu gibt es einen Launch-Trailer, der mittelalterliche PvP-Schwertkämpfe zeigt und das Spielprinzip verdeutlicht.

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Insert

You are going to send email to