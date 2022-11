Friendly Fire 8 startet bald – Gronkh & Co. sammeln jährlich Spenden in Millionenhöhe

Jedes Jahr setzen sich große Twitch-Streamer und YouTuber aus der Gaming-Szene wie Gronkh, PietSmiet und andere zusammen, um in einem Live-Charity-Event Spendengelder zu sammeln. Wie alles angefangen hat und was ihr im Stream erwarten könnt, haben wir euch in einem kleinen Video zusammengefasst. Friendly Fire 8 findet am 03. Dezember 2022 live auf Twitch statt.

