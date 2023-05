Am 24. Januar erschien das Action-RPG Forspoken und wurde umgehend von den Spielern auseinandergenommen. Mit „In Tanta We Trust“ hat das Game am 26. Mai seine erste Story-Erweiterung für PS5 und PC bekommen. Wir zeigen euch, wie der DLC aussieht.

Warum überhaupt einen DLC? Forspoken wurde zu seinem Release im Januar mit Kritik übersät. Und auch wenn sich die Bewertungen mittlerweile etwas eingependelt haben – immerhin „größtenteils positiv“ auf Steam bei den neueren Rezensionen – ist es für viele wohl nicht gerade ein Spiel, das ein „Ich will unbedingt mehr davon“ bei allzu vielen Leuten ausgelöst hat.

Dass es jetzt doch eine Erweiterung gibt, ist der Deluxe Edition des Spiels geschuldet: Denn die enthielt das Versprechen, den DLC „In Tanta We Trust“ zu liefern. Aus der Nummer kam man bei Square Enix wohl nicht mehr heraus (via gamestar).

Trotz des Misserfolges des Originals sind die ersten Bewertungen auf Steam tatsächlich verhalten positiv – allerdings gibt es auch erst 8 davon. Auch ein Review auf Metacritic attestiert dem DLC, besser als das Hauptspiel zu sein. Dort gibt es aber auch erst 3 Bewertungen, weshalb man sich für ein abschließendes Urteil noch gedulden muss.

Was ist das für eine Erweiterung? In Tanta We Trust spielt 25 zwar Jahre vor den Ereignissen in Forspoken. Die New Yorkerin Frey Holland, die gerade erst die Fantasy-Welt Athia gerettet hat, wird von einer mysteriösen Stimme in die Vergangenheit befördert, um die böse Macht des Bruchs ein für alle Mal zu besiegen.

An ihrer Seite steht dabei Tanta Cinta, die Spielern bereits aus dem Hauptspiel bekannt sein dürfte. Sie bringt eigene magische Fähigkeiten sowie die Möglichkeit zu gemeinsamen Tandem-Angriffen mit.

Wie kann man das DLC spielen? In Tanta We Trust ist für PS5 und PC auf allen gängigen Plattformen erhältlich. Für Besitzer der Deluxe-Edition von Forspoken ist die Erweiterung kostenlos. Alle anderen können den DLC für derzeit 12,49 € erwerben.

Das Base-Game ist auf Amazon mittlerweile ab 50 € zu haben.

Forspoken: Neues 80-€-Spiel kriegt furchtbare User-Reviews auf Metacritic – Leidet unter „Buffy-Syndrom“