Entwickler zeigen neuen MMORPG-Shooter im Universum von Avatar: „Ich dachte, das wäre ein Next-Gen-Spiel“

Was sagt ihr zu Avatar Reckoning? Findet ihr den MMORPG-Shooter interessant oder schreckt euch die Plattform auch ab? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

Disney kündigt neues MMORPG in der Welt von Avatar an – Kommt noch 2022

Am Freitag, dem 09. September, lief das Disney & Marvel Games Showcase. Auf dem Event zeigten die Entwickler von Avatar Reckoning, Archosaur Games, einige Eindrücke zu dem als MMORPG-Shooter präsentierten Titel. Doch die Fans sind enttäuscht, denn die vorgestellte Plattform entspricht nicht ihrem Interesse. Was steckt dahinter?

