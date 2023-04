US-Firma vernichtet lieber Technik im Wert von 21,3 Millionen €, bevor sie den Russen in die Hände fällt

Wie russische Medien berichtet, hat der Netzwerk-Spezialist Cisco technische Ausrüstung im Wert von 21,3 Millionen Euro vernichtet, als man den Standort Russland aufgab. Eine russische Nachrichten-Webseite sagt, man hätte die Ausrüstung ja auch verkaufen können.

Woher kommt die Nachricht? Ursprünglich ist die Nachricht von der russischen Seite C-News, sie bezieht sich auf Informationen der staatlichen russischen Nachrichten-Agentur TASS. Im Westen kam die Nachricht dann über „Tom’s Hardware“ an.

„Kein Eisen für die Russen“

Was hat die Firma gemacht? Cisco war eine der ersten High-Tech-Firmen, die ihr Geschäft in Russland direkt nach dem Start des Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2022 schlossen.

Aber erst jetzt im Januar 2023 hat die Firma, laut der Agentur, technische Ausrüstung im Wert von 1,9 Milliarden Rubel vernichtet, das sind etwa 21,3 Millionen Euro.

Es handelt sich bei der Ausrüstung vor allem um Ersatzteile für die Geräte der Firma, die nach der aktuellen Firmenpolitik nicht länger in Russland verkauft werden. Tom’s Hardware sagt, es sei nicht klar, ob die Ausrüstung auch unter die US-Sanktionsbestimmungen gefallen wären.

Zudem habe die Firma auch Büro-Gegenstände, Möbel und Fahrzeuge zerstört – auch dabei sollen noch mal Werte in Höhe von 1 Million Rubel vernichtet worden sein (etwa 11.200 Euro).

Laut den russischen Medien wäre es auch möglich gewesen, die Ausrüstung aus Russland auszuführen, das habe etwa die deutsche Firma SAP so gemacht. Oder man hätte die Ausrüstung verkaufen können.

Doch Cisco habe sich entschieden, die Ausrüstung zu zerstören. Die Überschrift für den Absatz heißt „No Iron to the Russians“ – man meint offenbar damit, dass Cisco die Ausrüstung lieber zerstört hat, als dass das Material den Russen in die Hände fällt, um dann etwa für Kriegsmaterial verbraucht zu werden.





– Solidarität mit der Ukraine (via Unsere Expertise auf MeinMMO bezieht sich auf Gaming. Wer sich näher über den Konflikt von Russland mit der Ukraine beschäftigen will, dem empfehlen wir, sich auf offiziellen Seiten oder bei Nachrichtenmagazinen zu informieren:– Solidarität mit der Ukraine (via auswertiges-amt

Wie wird das eingeschätzt? Auch wenn sich 21,3 Millionen Euro für uns sehr viel anhören, sind das für Cisco Peanuts. Die Firma hat in einem Quartal Umsatzzahlen von 13,6 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von 2,77 Milliarden US-Dollar, da fällt das nicht so ins Gewicht.

Zudem soll die Firma für das Ende ihres Russlands-Geschäfts bereits 67 Millionen $ abgeschrieben haben.

Das Titelbild ist ein Symbolbild. Foto von Julia Joppien auf Unsplash