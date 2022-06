Holt euch das Samsung Galaxy A22 5G jetzt bei MediaMarkt für nur 115€ – aber seid schnell, denn bei den meisten anderen Händlern ist es bereits ausverkauft.

Smartphones werden immer leistungsfähiger, aber deshalb leider auch immer teurer. Für ein neues iPhone müssen über 1.000 Euro her und sogar viele Smartphones von Marken, die als „günstige Alternative“ galten, kommen nah an diesen Preis heran.

Was also tun, wenn euer Smartphone unerwartet den Geist aufgegeben hat und ihr keine Monatsmiete an Erspartem parat habt? Dafür gibt es zum Glück Smartphones wie das Samsung Galaxy A22 5G, denn das bekommt ihr bei MediaMarkt jetzt für nur 115 Euro.

Das Galaxy A22: Gute Leistung zum kleinen Preis

Die meisten Smartphones sind schon lange nicht mehr nur zum Telefonieren und im Internet surfen da, sondern ersetzen beinahe professionelle Kameras und Spielekonsolen. Ganz so viel kann das A22 vielleicht nicht bieten, aber dafür liefert es exzellente Performance in allen wichtigen Bereichen.

Mit einer Bildschirmdiagonale von 6,6 Zoll (16,72 cm) passt es noch in die meisten Hosentaschen, ohne so klein zu sein, dass ihr bei YouTube-Videos nichts mehr erkennt. Auch die Auflösung kann sich sehen lassen, denn das Smartphone verfügt über ein FHD+ TFT-Display.

Das Samsung Galaxy A22 verfügt außerdem über drei Rückkameras mit bis zu 48 Megapixeln. An die Kameras des neuesten iPhones kommen sie vielleicht nicht heran, aber für jeden Hobbyfotografen sind sie mehr als genug.

Das Galaxy A22 gibt es im Moment nur in Schwarz/Grau, Violett und Weiß sind derzeit leider ausverkauft.

Im Inneren des Smartphones befindet sich ein MediaTek MT6833V-Prozessor, mit dem alle Apps, die ihr täglich braucht, problemlos laufen. Das alles kommt natürlich mit einem modernen Android 11.0-Betriebssystem. 5G ist für das A22 ebenfalls ein Klacks.

Aber was ist mit dem Akku? Keine Sorge, mit 5000 mAh hält dieser mit High-End Smartphones mit – und ihr müsst ihn wahrscheinlich sogar weniger laden als bei Smartphones mit anspruchsvollerer Hardware.

Ein kleiner Bonus zum Schluss: Das Samsung Galaxy A22 5G verfügt über einen 3,5 mm Klinkenstecker für Kopfhörer, der bei vielen modernen Smartphones fehlt.