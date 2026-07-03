Kuba erklärt, warum er künftig Casino auf Twitch zeigen will, doch Trymacs urteilt hart: „Alles weggeworfen“

Vor kurzem gab der Twitch-Streamer KubaFPS, auch einfach nur Kuba genannt, bekannt, Casino-Streamer zu werden. Sein Streamer-Kollege Trymacs findet klare Worte für ihn.

Wer hat einen Casino-Deal angenommen? Zunächst dachten noch einige Stimmen aus der Community, es sei ein Witz, doch nun müsste klar sein, dass dem nicht so ist: Der Twitch-Streamer KubaFPS gab bekannt, dass er fortan Online-Casino streamen werde. Dafür sei er nach Malta ausgewandert und führte weiter aus, dass er eine Summe bekommen habe, die man so einfach nicht ablehnen kann (Quelle: YouTube ab 00:35).

Er war vor allem als professioneller Valorant-Spieler und Gaming-Streamer bekannt, der eine gute Zuschauerschaft an den Tag legen konnte, weswegen dieser Move von vielen kritisiert wird. Auch Trymacs fand in einer Reaction auf das Ankündigungsvideo klare Worte gegen ihn.

Was sind Casino-Deals? Online-Casinos gehen häufig Partnerschaften mit Streamern ein, damit diese ihre Seiten während ihres Streams besuchen und auf ihnen spielen. Durch ihre Reichweite werden viele neue potenzielle Kunden für das Online-Casino gefunden. Die Twitch-Streamer werden im Gegenzug mit horrenden Summen in Millionen-Höhe entlohnt. Im Gegensatz zu ihren Zuschauern besteht für die Streamer jedoch kaum ein echtes Risoko.

Auch Knossi streamte in seiner frühen Karriere Online-Casino, allerdings ohne einen Deal abgeschlossen zu haben, wie er selbst sagt:

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Trymacs bezeichnet Kubas Entscheidung als Exit

Was sagt Trymacs dazu? Trymacs reagiert in seinem Twitch-Stream vom 2. Juli 2026 auf das Statement-Video von Kuba zu dem Casino-Deal. In dem Ausschnitt wirkt er sichtlich enttäuscht von seinem Twitch-Kollegen und widerspricht auch direkt Kubas Aussage, er wolle nochmal alles riskieren wollen:

[…] Weil du deine Community hast, die du über ein Jahrzehnt aufgebaut hast, und die treibst du dann zum Online-Casino. Manche werden da nur ein bisschen daddeln und Spaß haben und eine coole Zeit haben. Manche werden drauf hängen bleiben und manche werden sich das Leben nehmen. […] Es ist nicht alles riskieren , es ist alles weggeworfen . Seine ganze Legacy ist weggeworfen, seine Community mit Füßen getreten, verkauft. Nichts riskiert. Es ist vorbei. Es ist ein Exit.



– Trymacs auf Twitch ab 05:37

Die Exit -Aussage von Trymacs kann so verstanden werden, dass Kuba mit diesem Schritt nicht mehr zu dem normalen Dasein als Streamer mit Gaming und anderen Inhalten zurückkehren kann. Denn Kuba hat durch diesen Deal nun einen gewissen Stempel als Casino-Streamer. Auch wenn der Deal ausläuft, wird Kuba also vermutlich nicht mehr so weitermachen können, wie früher. Dafür bekomt er eben auch auf einen Schlag sehr viel Geld.

Dass man durch Glücksspiel schnell seine Ersparnisse und Lebensgrundlage verlieren kann, zeigt auch dieses Beispiel: 32-Jähriger verspielt das Geld für seine Hochzeit, verliert seinen Job: Jetzt verklagt er eine Wett-Plattform

Trymacs distanziert sich mit seiner Reaktion sehr deutlich von Kuba und dessen zukünftigen Glücksspiel-Inhalten. Aus diesem Grund soll er auch nicht am Valorant-Turnier von Kuba teilgenommen haben. Zu diesem Zeitpunkt habe er nämlich bereits von dem Casino-Deal gewusst. Aber auch andere Streamer sehen den Move kritisch.

Was sagen andere Streamer dazu? Auch der Streamer und LoL-Profi NoWay äußerte sich auf X mit einem sarkastischen Posting dazu: Ich möchte nochmal alles riskieren, die nächste Serverreise geht nach Malta. 🙂 Ich weiß, viele werden diesen Move feiern!

Der Twitch-Streamer Chefstrobel äußerte sich ebenfalls zu der Thematik. Er besaß gemeinsam mit Kuba und dessen Bruder eine Firma, aus der Kuba vor kurzem austrat. Außerdem lebte er lange mit Kuba zusammen in einer WG.

Chefstrobel sagt, er sei auch „kein Fan“ der Entscheidung gewesen. Einerseits könne er die Beweggründe zwar verstehen, da es sich um eine brutale Summe (Quelle: YouTube ab 00:33) handeln soll, andererseits aber auch nicht. Trotzdem würde Kuba einer seiner besten Freunde bleiben.

Wie seht ihr das? Könnt ihr Kuba verstehen, den Casino-Deal angenommen zu haben, oder eher nicht? Und was sagt ihr zu der Reaktion von Trymacs? Schreibt es uns in die Kommentare!

In jüngster Vergangenheit schlossen anscheinend wieder einige Twitch-Streamer Deals mit Online-Casinos ab. So auch der Streamer Giggand, von dem Tanzverbot besonders enttäuscht war: „Was für eine mächtige Person ist hier verloren gegangen“ – Tanzverbot kritisiert das Comeback eines bestimmten Trends auf Twitch