Twitch-Streamer war für einen Monat verschwunden, meldet sich mit einem so furchtbaren Statement, dass Fans an einen Fake glauben: „Größte Enttäuschung“

Der Twitch-Streamer KUBAFPS war für einen ganzen Monat verschwunden. Doch seine Rückkehr verlief anders als erwartet.

Wer ist das? KUBAFPS ist ein professioneller Valorant-Spieler und Twitch-Streamer, der in den vergangenen Jahren aktiv im Valorant-E-Sport unterwegs war.

Auf Twitch nahm er seine Zuschauer mit, wie er selbst durch Höhen und Tiefen ging, und zeigte dabei auch, wie anstrengend es ist, einen E-Sport auszuüben.

Doch Ende Mai verschwand der Streamer für einen Monat auf Twitch, und das Comeback verlief anders, als die Fans erwartet haben.

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Vom E-Sport zum Casino

Was hat der Streamer getan? Nach seiner Rückkehr hat Streamer KUBA zunächst ein großes Valorant-Turnier veranstaltet, das ihm die Aufmerksamkeit der Zuschauer gesichert hat. Dabei schauten ihm im Schnitt 7.400 Zuschauer laut Sullygnome.com zu.

Doch nach dem Turnier ging es mysteriös weiter. Nach einem Countdown ging KUBA mit einer Nachricht an seine Fans live. Er wollte von nun an auf Malta Casino-Streamer werden und neben Valorant auch Glücksspiel als Bestandteil seiner Inhalte etablieren.

Er wisse zwar, dass dies nicht bei all seinen Fans beliebt sei, er hätte diese Entscheidung jedoch getroffen und wolle jetzt ganz offen darüber sein.

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Den Clip dazu könnt ihr hier sehen:

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Wie reagieren die Fans? Im Chat und auch auf Social Media sind die Fans sich bislang uneinig, ob der Streamer diesen Schritt wirklich ernst meint. Im Video sitzt er zwar wirklich in Malta und wirkt auch ernst, dennoch klingt das Statement so plump und klischeehaft, dass die Fans nicht glauben wollen, dass der Streamer das wirklich tut.

Gleichzeitig gibt es bei denjenigen, die den Streamer für voll nehmen, auch Kritik. So sei es schon ziemlich dreist, erst durch ein Turnier für viel Aufmerksamkeit zu sorgen und dann die neu gewonnenen Zuschauer für die kommenden Casino-Streams zu nutzen.

So schreibt YouTube-Nutzer @TmsKevin: “Wow größte Enttäuschung” während X.com-Nutzer @400mililiter schreibt: “So wie der redet, kann er das niemals ernst meinen hahaha”.

Wie seht ihr das? Meint der Streamer das ernst? Oder ist das nur ein Witz, der sich über die Veränderungen in der Szene lustig macht? Schreibt es gerne in die Kommentare! Seit dem Statement-Stream war KUBAFPS nicht mehr live, es bleibt also abzuwarten, ob er es durchzieht. Dass Glücksspiel ein ganzes Leben ruinieren kann, seht ihr auch hier: 32-Jähriger verspielt das Geld für seine Hochzeit, verliert seinen Job: Jetzt verklagt er eine Wett-Plattform