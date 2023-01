Der spannende Loot-Shooter „The Division 2“ hat 4 Jahre nach Release seinen Launch auf Steam – Kostet nur 9 €

Am 12. Januar 2023 und damit fast 4 Jahre nach seinem Release, hatte „Tom Clancy’s The Division 2“ seinen Launch auf der Plattform Steam. Das Spiel ist bekannt für seine exzellente Story-Kampagne. The Division 2 startet direkt mit einem Rabatt von 70 %. Somit ihr zahlt momentan nur 9 € für den Shooter.

Tom Clancy’s The Division 2 stammt aus dem Hause Ubisoft und ist das Nachfolgespiel von „Tom Clancy’s The Division“. Ursprünglich erschien das Game bereits am 15. März 2019 für Playstation 4, Xbox One und PC.

Fast 4 Jahre später folgte nun der Release auf der Spielplattform Steam, zu dem es den Shooter gleich mit einem ordentlichen Rabatt zu holen gibt.

Hier seht ihr einen Trailer von The Division 2:

Was ist Tom Clancy’s The Division 2 für ein Spiel? Bei dem Spiel handelt es sich um einen Online-Action-Shooter mit RPG-Elementen, das ihr sowohl allein als auch im Multiplayer zocken könnt.

Das Setting ist eine postapokalyptische Welt. Ihr befindet euch in Washington DC und müsst als Eliteagenten gegen feindliche Fraktionen kämpfen, um die Stadt zu retten:

Das Spiel wurde zum Release für seine atmosphärischen und spannenden Story-Missionen gefeiert, die detailgetreu Washington nachbauen

über die ersten 6 Wochen zeigten sich viele Spieler geradezu begeistert von der Arbeit, die Ubisoft abgeliefert – schon zum Start wirkte der Shooter stimmig und rund. In Leser-Tests auf MeinMMO erhielt das Spiel 79 %.

Schwächen offenbarte The Division 2 dann später im Endgame und in der Weiterentwicklung, da wurde es von Hardcore-Fans bisweilen scharf kritisiert – die Langzeit-Motivation war nicht so stark, wie es bei The Division 1 nach vielen Patches zum Ende des Lebenszyklus später war

Wie mich The Division 2 bis um halb drei nachts an den PC band

Wie schneidet Tom Clancy’s The Division 2 auf Steam ab? Die Reviews zu dem Shooter fallen auf der Spielplattform ausgeglichen aus.

Es muss aber dazu gesagt werden, dass es auf Steam noch nicht allzu viele Bewertungen gibt. Von den insgesamt 222 Reviews sind 64 % positiv (Stand: 13. Januar 2023, via Steam).

Wie lange gilt das Angebot? Aktuell könnt ihr euch den Shooter für 9 € auf Steam holen. Damit spart ihr euch 70 % zum eigentlichen Kaufpreis von 29,99 €. Das Sonderangebot endet am 26. Januar 2023.

Auch die „Warlords of New York Edition“ und die „Warlords of New York Ultimate Edition“ gibt es 70 % günstiger zu holen. Statt 59,99 € zahlt ihr 18 € und statt 79,99 € nur 24 €.

Wenn ihr viel auf Steam unterwegs seid, könnte euch ein Guide zum Thema Steam Edelsteine interessieren, mit einer Anleitung, wie ihr diese bekommt und wieder verkauft.