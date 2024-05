Twitch-Streamer wurde mit Schießen in Fortnite berühmt – Jetzt schießt er stümperhaft auf Tiere und wird dafür beschimpft

Früher war Turner „Tfue“ Tenney ein Star auf Twitch und galt alt Aim-Gott. Jetzt sorgt er für Entsetzen, als er live im Stream Wildschweine jagte – und dabei alles andere als eine gute Figur machte.

Um wen geht es? Turner „Tfue“ Tenney war einst eine große Nummer auf Twitch, wurde 2018 mit dem Hype um Fortnite riesig. Im folgenden Jahr stieg er zum meistgesehenen Content Creator der Streaming-Plattform auf und galt als bester Fortnite-Spieler der Welt.

Im Juni 2023 kündigte Tfue in einem emotionalen Video an, sich aus der Content-Welt zurückziehen zu wollen. Bereits im Herbst feierte der mittlerweile 26-Jährige dann aber die große Rückkehr – auf der umstrittenen Konkurrenz-Plattform Kick.

Dort machte Tfue jetzt mit einem Stream von sich reden, in dem er live Wildschweine jagt. Viele Zuschauer sind schockiert und sagen, der Streamer lasse die Tiere unnötig leiden.

Tfue war mal dafür bekannt, richtig gut in Fortnite zu sein.

Ehemaliger Twitch-Star jagt Wildschweine aus fahrendem Auto

Was war das für ein Stream? Am 28. Mai ging Tfue auf Wildschwein-Jagd in den Everglades. Das Ganze übertrug er live auf Kick. Einige der entstandenen Aufnahmen verbreiteten sich rasant in den sozialen Netzwerken, doch viele Nutzer waren schockiert von der Behandlung der Tiere.

So zeigen Clips, wie Tfue aus einem fahrenden Auto heraus jagt und ein Wildschwein verwundet. Das Tier wimmert vor Schmerz und versucht, zu fliehen, ehe der Streamer es einholt und schließlich tötet.

Streamer glaubt, er tue Bewohnern einen Gefallen

Tfue sieht sich im Recht. Auf X erklärte er, dass Wildschweine in Florida als invasiv gelten und viel Schaden anrichten würden, etwa indem sie den Boden aufwühlen, Ernten beschädigen, das örtliche Ökosystem durcheinander bringen und Krankheiten verbreiten.

Einige Nutzer vermuten, das Statement von Tfue sei KI-generiert

Zuschauer kritisieren jedoch das Vorgehen des Streamers. Die Waffe sei ungeeignet, er verwende das falsche Kaliber und treffe die Wildschweine wohl auch nicht richtig. Dadurch würde den Tieren unnötiges Leid entstehen.

Der R6-Profi LaXing schrieb auf X, als jemand, der selbst jage und aus einer Familie von Jägern stamme, mache ihn das krank – ungeachtet dessen, ob das Tier invasiv sei. Tfue lasse das Tier leiden, indem er mehrmals darauf schieße, bis es endlich tot sei. Das auch noch zu streamen sei „wild“.

Zuschauer sind entsetzt

Die Videos verbreiten sich sogar im deutschsprachigen Raum. Während Tfue von US-amerikanischen Zuschauern zumindest zum Teil Unterstützung erhalten hat, da die Tiere dort als invasiv und schädlich gelten, überwiegen hierzulande bei weitem die negativen Reaktionen.

Der Influencer-Kommentator Bilal_2k teilte den Clip von Tfue am 29. Mai auf und erhielt fast 700 Kommentare, in denen sich Nutzer größtenteils schockiert zeigen. Der Konsens: Das sei keine Jagd, sondern einfach nur Tierquälerei.

Im deutschsprachigen Subreddit r/Laesterschwestern verbreitete sich der Clip ebenfalls. Hier schreibt ein Nutzer, er sei selbst Jäger, ein solches Vorgehen wäre in Deutschland verboten – im Clip sehe man ja, warum.

Die Videos sind leicht auf X und reddit zu finden, wir haben uns an dieser Stelle jedoch bewusst gegen eine Verlinkung entschieden und empfehlen euch, den Clip nur anzuschauen, wenn ihr den Anblick leidender Tiere ertragt.

Gerade Zuschauer, die Tfue noch aus seinen Fortnite-Glanzzeiten, dürften enttäuscht davon sein, den Streamer nun so zu sehen. Bilal_2k schreibt etwa: „Warum muss sich jeder Influencer so negativ entwickeln, wenn es nicht mehr so gut läuft?“