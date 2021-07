Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Eine Variante der CryEngine wird in aktuellen MMOs wie Star Citizen oder New World eingesetzt. Crytek hat vor einigen Jahren Star Citizen sogar verklagt.

Die CryEngine hat auch andere Hits außerhalb von Crytek ermöglicht, etwa Kingdom Come: Deliverance oder Homefront: The Revolution.

Crytek ist außerdem für die extrem realistische und leistungsfähige CryEnginge bekannt, welche den Crytek-Spielen zugrunde liegt. Die Engine kam in FarCry das erste Mal zum Einsatz und hat Gamer damals schon in Staunen versetzt.

Tencent dagegen geht es recht gut und der Konzern kauft in letzter Zeit häufig Anteile bekannter Studios in Europa:

Dennoch wurden mehrere von Cryteks Studios in Europa und Asien über die Jahre geschlossen oder haben sich getrennt und selbständig gemacht (via GameStar.de ).

Woher kommt die Info? Die BILD berichtete am 13. Juli, dass Tencent angeblich die deutsche Firma Crytek aus Frankfurt aufkaufen will (via BILD.de ). Das hätten Recherchen und exklusive Informationen der Redaktion ergeben.

Der chinesische Megakonzern Tencent will angeblich das deutsche Spiele-Unternehmen Crytek kaufen, das berichtet die BILD-Zeitung. Angeblichen sollen 300 Millionen Euro als Kaufpreis im Gespräch sein. Die Firmen selbst haben noch keine Antwort darauf gegeben. Kritiker sehen in dem Verkauf eine Gefahr für die Sicherheit der westlichen Welt.

