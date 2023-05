Mit dem Surface Laptop Go 2 macht ihr jeden Ort zu eurem Homeoffice

Holt euch jetzt bei Saturn den Surface Laptop Go 2 und richtet euch euren Remote Arbeitsplatz ein, wo immer ihr ihn auch haben wollt.

Seid ihr gerade auf der Suche nach einem Laptop der euren Arbeits-, Uni- oder Schul-Alltag erleichtert? Mit ordentlich Tempo und praktischem Touchscreen? Dann solltet ihr jetzt in den Saturn Shop schauen. Dort bekommt ihr den Microsoft Surface Laptop Go 2 für 699€!

Maximale Mobilität mit dem Surface Laptop Go 2

Der Microsoft Surface Laptop Go 2 ist der perfekte Laptop für Homeoffice-Arbeit, Uni oder Schule. Mit einem leistungsstarken Intel Core i5-Prozessor, 8 GB RAM und einem praktischen Touchscreen ist dieser Laptop ein hervorragendes Gerät, um euch den Remote-Alltag zu erleichtern. Zocken ist mit der Intel UHD-Grafik zwar möglich, krasse Performance und hohe FPS solltet ihr dabei aber nicht erwarten.

Die Bedienung ist dank des hochwertigen Bildschirms und der Tastatur mit tollen Tippgefühl denkbar angenehm. Auch der Akku steuert mit seiner Laufzeit von bis zu 13,5 Stunden seinen Teil dazu bei. Damit hält er nämlich länger durch, als ein durchschnittlicher Arbeits- oder Uni-Tag.

Das Äußere ist aber mindestens genauso überzeugend: das schlichte aber edle Design macht richtig was her. Mit einem Gewicht von gerade mal 1,11 kg könnt ihr ihn zudem wirklich überallhin mitnehmen. Arbeiten oder Lernen macht deutlich mehr Spaß, wenn ihr dabei zum Beispiel am Strand, gemütlich im Bett oder einer Weltraumstation sitzt. Na gut, letzteres würde vermutlich für eine lange Latenz sorgen, aufregend wäre es aber dennoch.

Die Hardware im Überblick:

Display: 12,45 Zoll, 1.536 x 1.024 Pixel, Touchscreen

12,45 Zoll, 1.536 x 1.024 Pixel, Touchscreen Prozessor: Intel Core i5-1135G7 Prozessor (bis zu 4,20 GHz)

Intel Core i5-1135G7 Prozessor (bis zu 4,20 GHz) Grafik: Intel UHD-Grafik

Intel UHD-Grafik Arbeitsspeicher: 8 GB LPDDR4X RAM

8 GB LPDDR4X RAM Festplatte: 256 GB SSD

256 GB SSD Betriebssystem: Windows 11 Home

Windows 11 Home Akku-Laufzeit: Bis zu 13,5 Std.

Ihr wollt keine aktuellen Angebote mehr verpassen? Dann solltet ihr dringend bei unserer Deal-Übersichtsseite ein Lesezeichen setzen. Dort findet ihr jeden Tag die besten Angebote rund ums Gaming.