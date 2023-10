Super Mario Bros. Wonder: Das neue 2D-Mario gibt es jetzt wenige Tage nach Release bei Amazon im Angebot!

Nur drei Tage nach dem Release von Super Mario Bros. Wonder ist der Nintendo Switch-Hit bei Amazon richtig günstig im Angebot zu haben.

Mit Super Mario Bros. Wonder ist am 20. Oktober das neue 2D-Mario für die Nintendo Switch erschienen. Schon jetzt ist das Spiel bei Amazon im Angebot. Für nur 47,99€ könnt ihr es euch aktuell bestellen. Der Versand ist natürlich gratis.

So gut ist der Preis: So kurz nach Release kann sich der Preis wirklich sehen lassen. Im eShop von Nintendo kostet der Titel regulär 59,99€. Wer Nintendo kennt, wird außerdem wissen, das selbst langjährige Klassiker selten überhaupt im Angebot sind. Dass das neue Wonder direkt so günstig einsteigt, ist daher eher eine Ausnahme.

Amazon: Super Mario Bros. Wonder im Angebot

Ganze 11 Jahre mussten Fans auf einen wirklich neuen 2D-Ableger der Jump&Run-Reihe um Klempner-Ikone Super Mario warten. New Super Mario Bros. U Deluxe erschien zwar 2019, war aber nur eine Neuauflage des Hüpfers von 2012. Das Warten hat sich aber offenbar auf ganzer Linie gelohnt!

Nintendo verpasst Mario und seinen Freunden mit Wonder nicht nur optisch, sondern auch spielerisch eine Frischzellenkur. Die vielen Levels strotzen vor Abwechslung und Details. Es gibt neue Power-Ups wie die Elefantenfrucht, die Seifenblasenblume oder den Bohrerpilz, die das Gameplay ordentlich durchmischen.

Das große Highlight sind aber die komplett neuen Wunderblumen, die teilweise ganze Levels auf den Kopf stellen und selbst erfahrene Mario-Fans noch aus der Reserve locken können. Im Test der Kollegen von der GamePro bekommt Super Mario Bros. Wonder daher wenig überraschend eine echte Traumwertung von 92 Punkten!

