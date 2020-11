Und eine eingetretene Tür ist vermutlich auch zu verkraften, wenn man das mit der Situation eines anderen Streamers vergleicht. Der musste seinen Stream auch ungewollt beenden. Das lag aber nicht an der Polizei, sondern an einem Auto, was mitten im Stream plötzlich in sein Haus krachte:

Es kann auch anders laufen: Auf Twitch kommt es auch immer wieder zum Missbrauch des Notrufs. So wurden schon zahlreiche Streamer „geswattet“. Dort riefen dann Zuschauer die Polizei und meldeten einen Notfall. Die nehmen die Notrufe natürlich ernst und platzen dann in die Wohnung des Streamers, obwohl kein Notfall vorliegt.

So wurde er dann geweckt: Die wenigen Infos des Zuschauers reichten auf alle Fälle aus, denn wenig später hörte man im Stream lautes Klopfen an der Tür.

