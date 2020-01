Spieler muss CS:GO-Match im Twitch-Stream abbrechen – Auto rast in sein Haus

Während eines Livestreams auf Twitch-TV muss ein Mitspieler des CS:GO-Teams plötzlich abbrechen. Er schreit „FUCK“ – Ein Auto raste in seine Haustür.

Was passierte im Livestream? Das CS:GO-Team des Streamers Birdehbox spielte ein kompetitives Match auf der Karte Overpass. Mit der Spectator-Funktion beobachtete der Streamer seine noch lebenden Teammates. Darunter auch Stattik, der plötzlich stehenblieb und mit seiner AK auf einen Pfeiler zielte, nachdem man über sein Mikrofon ein lautes Klirren gehört hatte.

Im Voice fragte sein Team „Stattik?“, doch der reagierte nicht. Das Team verlierte die Runde und pausierte danach das Match.

Das Team blieb verwirrt zurück, man hört ein „FUCK“. Ein Spieler fragt „Hat er [Stattik] da geschrien?“ Ein anderer antwortet: „Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe ihn noch nie so schreien gehört. Ging seine Maus kaputt oder so?“

Dann vermutet man, dass vielleicht eins seiner Haustiere etwas angestellt hat und der Spieler sich deshalb schnell vom PC entfernte.

Nun hört man Stattiks Stimme wiederholt „Fuck“ schreien. Aufgebracht spricht er ins Mikrofon „Ey, ich muss weg. Irgendwer ist gerade mit seinem Auto in mein verdammtes Haus gefahren und hat meine Tür zerstört.“

Das Team frag im Chor „was?“ und ist hörbar erstaunt, kann es kaum glauben. „Kein Scherz, Leute. Ich schicke euch später Bilder davon“, erklärt Stattik und verlässt den PC.

Wie sieht das Haus nun aus? Der Clip des Vorfalls wurde auf Reddit geteilt und kurz darauf veröffentlichte Stattik ein Bild seines Eingangsbereiches, der durch den Unfall stark beschädigt wurde.

Wie kam es zu dem Unfall? Der Fahrer gab gegenüber Stattik wohl an, dass seine Bremsen nicht funktionierten und er deshalb in das Haus fuhr. Eine Polizeistreife fuhr zufällig gerade in der Gegend Patrouille und wurde Zeuge des Unfalls. Der Fahrer wurde gleich festgenommen.

Laut Stattik hatte der Fahrer keinen gültigen Führerschein und war nicht der eingetragene Besitzer des Fahrzeugs.

Zerstörte Front des Unfallfahrzeugs – Quelle: Imgur

Zerstörte Front des Unfallfahrzeugs #2 – Quelle: Imgur

Es scheint, dass bei dem Unfall niemand körperlich zu Schaden kam. „Meine Hunde saßen auf der Couch. Sie hatten große Angst, ich hab sie noch nie so verängstigt gesehen“, erklärt Stattik.

