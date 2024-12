Die Twitch-Streamerin QTCinderella hat am 7. Dezember ihre jährliche Show, die „Stream Awards“, ausgerichtet, in der sich die Szene selbst feiert. Doch die Schauspieler Grave Van Dien (28, Stranger Things) hatte noch eine Rechnung mit einem Gaming-Clan offen und das artete böse aus. Denn sie beleidigt die Männlichkeit oder das Fehlen eben dieser Männlichkeit bei einer Gruppe von Gamern.

Das war der Eklat: Die Schauspieler Grace van Dien hatte bei den Stream Awards von QTCinderella eigentlich die Aufgabe, einen Preis für den besten Shooter-Spieler zu verleihen. Sie nutzte ihre Zeit auf der Bühne aber für eine Abrechnung mit dem Gaming-Clan „FaZe“:

Ich bin so aufgeregt, den besten First-Person-Shooter-Spieler vorzustellen, weil ich in jedem Spiel auf Bronze festhänge, das ich je gespielt habe: Deshalb hat mich der FaZe-Clan auch nie richtig aufgenommen. Stimmt doch, Jungs, oder? Na egal, bin eh kein Fan von Donald Trump.

Auf Twitter ergänzte die Schauspielerin:

Die Jungs von FaZe sind online so mutig, aber als sie mich letzte Nacht gesehen haben, starrten und flüsterten sie nur. Micro-Energy.

Das „Micro Energy“ wurde als Anspielung auf “Big Dick Energy” verstanden. Damit wollte Van Dien offenbar ausdrücken, dass es den Gaming-Streamern von FaZe an „Männlichkeit“ fehlt, im übertragenen Sinne, aber auch in der Hose.

In Stranger Things spielt Van Dien die Rolle “Chrissy Chunningham”.

Schauspielerin wird Streamerin

Was macht die Schauspielerin auf Twitch? Van Dien hat sich im März 2023 entschieden, ihre Schauspielkarriere zu beenden und Streamerin zu werden, weil sie die Filmindustrie nicht mehr ertragen konnte (via GameStar).

Sie streamt unter dem Namen “bluefille” und hat auf Twitch 320.399 Follower. Der Clan FaZe nahm sie im März 2023 auf (via Twitter).

Das war die Aussage der Streamerin bei den Stream Awards:

Schauspielerin wird von FaZe angegriffen und beleidigt

Wie war die Reaktion? Der Chef von FaZe, Richard “Banks” Bengston (33), twitterte nach ihrem Auftritt bei den Streamer Awards und ihrem Tweet über Micro-Energy zurück (via sportskeeda):

„Du bist eine hässliche Schlampe lol, niemand hat Angst vor deiner Babystimme oder deinem 40-Kilo Emo-Freund. Hör auf, dich an unseren Scheiß zu klammern, niemand kennt dich oder schert sich einen Dreck um dich. Du hast versucht, dich in FaZe zu drängen, du bist eine verdammte Spinnerin, die keiner von uns wollte, und DU BIST IMMER NOCH SAUER.“

Böser Jungs-Clan stellt sich neu auf, aber das geht schief und Schauspielerin ist das Opfer

Worum geht’s da? Der FaZe-Clan ist ursprünglich eine Gruppe von Shooter-Spielern, die es in der Szene zu Bekanntheit und Ruhm gebracht haben. Dabei traten sie bewusst kontrovers auf und spielten auch mit dem Image:

Doch der Clan wurde mit den Jahren zusehends kommerzieller, ging sogar an die Börse und versuchte offenbar auch, diverser zu werden, indem man Leute wie Grace Van Dien an Bord holte.

Doch die ursprünglichen Mitglieder waren gegen diese Neuausrichtung. Grace Van Dien war für sie ein rotes Tuch und ein Sinnbild dafür, was alles in dem neuen FaZe-Clan schiefläuft. Man ekelte sie rasch aus dem Clan.

Banks hat später, als die Aktie von FaZe in den Keller rauschte, mithilfe eines Investors das Kommando wieder übernommen und FaZe „in die alte Spur“ gebracht. In einer Hauruck-Aktion wurden neue Mitglieder aus dem Clan geworfen und man hängte wieder das “Keine Mädchen erlaubt”-Schild ans Baumhaus.

Wie man am Tweet sieht, ist der Umgangston rau. So Episoden wie die mit Grace van Dien will man offenbar vergessen machen.

Das ist FaZe Banks (rechts) mit seinem Zögling Tfue (links). .

Wie lief ihr Ausspruch für die Schauspielerin? Desaströs. Mittlerweile hat van Dien ihren Twitter-Account deaktiviert, Banks hat die Tweets gelöscht. So richtig bereut er seine Aussage aber offenbar nicht, denn man findet noch Retweets der Diskussion bei ihm:

Der Umgangston ist hart.

Die Aktion bei den Stream Awards zeigt wohl, dass man mache Sachen besser nicht aufwärmt. Das Feedback auf die Aktion von van Dien scheint jedenfalls verheerend zu sein, als die üblichen Verdächtigen, also Asmongold, auf das Thema ansprangen und sich klar auf die Seite des FaZe-Clans stellten.

Die benähmen sich, so Asmongold, zwar wie Ärsche, aber so sei das schon immer gewesen, so kenne und liebe man den Clan.

