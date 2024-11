30-Jährige leitet Preis-Verleihung auf Twitch – Der Job ist die Hölle, sogar ihr Freund nervt sie deswegen

So reagiert QTCinderella : Rasch hat er die genervte QTCinderella am Telefon. Nach einem gehauchten „Ich liebe dich“, fragt Ludwig dann doch: Es gäbe da ja ein Problemchen beim MOBA-Streamer des Jahres.

Als er jetzt zieht, wer bei den „The Streamer Awards“ zum MOBA-Streamer des Jahres nominiert ist, ärgert er sich darüber, dass sein Name auf der Liste fehlt. Er sei doch „das Gesicht von LoL“ – er habe so viele Leute zu LoL gebracht. Zwar sei er nur ein Bronze-Spieler, aber trotzdem stehe ihm ja auf jeden Fall ein Preis zwischen den LoL- und DOTA-2-Helden zu. Da solle man halt extra einen fünften Spot für ihn herrichten.

Doch Ludwig hat ein Trauma: Seit einem furchtbaren Auftritt bei einem Event zu League of Legends 2022, weiß jeder, was für ein furchtbarer LoL-Spieler Ludwig ist und zieht ihn damit auf. An vorderster Front der Kritiker ist der LoL-Wüterich Tyler1, der vorgibt, Ludwig abgrundtief zu hassen.

QTCinderella ist ein Wortspiel. „QT“ ist das englische „Cutie“ – Süße. Cinderella ist englisch für Aschenputtel. QTCinderella wird häufig nur als „QT“, also Süße, abgekürzt.QTCinderella ist unter anderem für den Podcast „Wine about it“ mit Maya Higa bekannt, wo sie Wein trinken und reden, oft lästern. Ein Highlight des Podcasts haben wir hier für euch (via tiktok ).

Die Streamerin QTCinederella richtet am 7. Dezember 2024 zum vierten Mal die „The Streamer Awards“ aus. Und wieder beschwert sich jeder darüber, dass er nicht nominiert wurde. Während die Fans sich wilde Geschichten ausdenken, was da alles gemogelt wird, ist QTCinderella zusehends genervt. Sogar ihr eigener Freund und Lebensgefährte, Ludwig Ahgren, motzt über die Nominierung bekommt ihren genervten Zorn zu spüren.

