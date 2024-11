In Dragon Age: The Veilguard gibt es mehrere geheime Enden – So schaltet ihr sie frei

Neues Survival-Spiel auf Steam schickt euch in die Postapokalypse wie in DayZ, ersetzt Zombies durch tödliche Maschinen

Bei den „besten internationalen Streamern“ hat es der deutsche Papaplatte in die engere Auswahl geschafft. Aber er tritt gegen Streamer wie den Spanier Ibai, IShowSpeed (weil er viele internationale Fans hat) oder den Japaner FPS_Shaka an.

Twitch-Streamer LetsHugo leidet in der Wildnis bei 7 vs. Wild und begreift, was sein Problem ist

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to