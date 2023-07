Steam bietet für 18 € gerade das beste Strategie- und Rollenspiel an, das ihr nie gespielt habt

Wer Strategiespiele als Genre schon auswendig kennt und durchgespielt hat, aber trotzdem Lust auf ein neues Erlebnis verspürt, wird gerade bei Steam fündig: Dort läuft ein Sale von KEOI TECMO: „Romance of the Three Kingdoms XIII“ (PS3, PS4, Xbox One, PC) ist für 18 € im Angebot. Das entspricht einem Rabatt von 70 %. Unser Autor Schuhmann berichtet von schlaflosen Nächten mit dem chinesischen Mix aus Strategie und Rollenspiel.

Warum kennt man das Spiel nicht?

„Romance of the Three Kingdoms“ ist sowas wie das Gegenstück zum Trojanischen Krieg oder zur Artussage: Es ist ein semi-historisches Epos, das den Kulturkreis eines Landes bis heute prägt. In Europa ist es fast unbekannt, in China aber riesig. Der Epos wird seit 30 Jahren in großen Spiele-Reihen wie Dynasty Warriors oder eben „Romance of the Three Kingdoms“ bearbeitet.

Wenn man hier „Romance of The Three Kingdoms“ kennt, dann von „Total War: Three Kingdoms“ oder aus Kinofilmen wie „Red Cliff“ (Titelbild). Seltsamerweise scheint die Strategie-Reihe auf der PlayStation sogar beliebter zu sein als auf dem PC – dabei denkt man bei „Strategiespiele“ ja nicht als Erstes an Sonys Konsole.

Die Spiele der Reihe wirken für uns in Europa fremdartig und laufen unter dem Radar. Romance of the Three Kingdoms XIII hat auf dem PC bei Metacritic nur 4 Reviews. Der 13. Teil der Franchise (aus dem Jahr 2016) ist ein besonderes Spiel der Reihe, weil es den Rollenspiel-Aspekt noch stärker betont als Vorgänger und Nachfolger.

Mix aus Civilzation 6 und einem Rollenspiel mit hunderten Figuren

Das ist die Idee des Spiels: Romance of the Three Kingdoms 13 ist ähnlich wie Crusader Kings 3 ein Mix aus Rollenspiel und Strategiespiel:

Wie in Civilization 6 geht es eigentlich um die „Weltherrschaft“: Ihr baut Städte auf, erobert Provinzen, führt Krieg oder Diplomatie. Das Ziel ist es, ganz China zu erobern. Dabei habt ihr die Möglichkeit, mit verschiedenen historischen Szenarien zu starten, als eine von mehreren „mächtigen“ Fraktionen: Ihr könnt nicht nur die 3 namensgebenden Königreiche spielen, sondern auch Banditen-Führer, Taoisten-Sekten oder „wilde Barbaren“, die auf Elefanten reiten.

Aber diese Welteroberung passiert mit starkem Rollenspiel-Akzent, denn für jede Aktion im Spiel müsst ihr „Offiziere“ einsetzen: Das sind Anführer, Bürokraten, Krieger oder Strategen

Das Besondere an Romance of the Three Kingdoms: Alle diese Figuren sind „gestaltete, historische Charaktere“ mit besonderen Fähigkeiten und Eigenschaften. Es sind also keine zufällig designten NPCs wie größtenteils in Crusader Kings 3, sondern tatsächlich Figuren mit eigener Biografie: Bei fast jedem Krieger steht in seiner Biographie etwa dabei, wie er im Roman gelebt hat und wie er gestorben ist.

Fun Fact: Erstaunlich viele wurden in der Schlacht von einem der berühmten Helden des Epos erschlagen, wegen Verrat geköpft oder haben sich aus Schande nach einer Niederlage erhängt. Es herrschten raue Zeiten so 210 Jahre nach Christi Geburt im antiken China.

Ihr könnt in jede Rolle schlüpfen: Krieger, Händler, Herrscher oder Laufbursche

Das ist der Clou an Romance of the Three Kingdoms: Jede dieser hundert verschiedenen Figuren könnt ihr spielen und damit verändert sich eure Rolle.

Denn ihr müsst in Romance of the Three Kingdoms 13 keinen “Herrscher” spielen, der wie in Civilization 6 sein Land regiert und alle Befehle gibt.

Ihr könnt auch einen General oder einfachen Krieger in diesem Universum spielen, der nur seinen Job macht und sieht, wo er bleibt. Ihr könnt also, ein Teil in dem gewaltigen Getriebe sein und etwa in die Rolle des historischen Lu Bu schlüpfen: Ihr seid der mächtigste Krieger der Welt, werdet aber durch Verrat und die Reize einer jungen Frau scheitern, nachdem ihr gleich zwei Adoptivväter erschlagen habt.

Oder ihr spielt einen Teil des Heldentrios, die im Epos als „die Guten“ präsentiert werden:

Liu Bei – ein smarter, charismatischer Anführer

Zhang Fei – ein ständig angetrunken Raufbold

Guan Yu – sowas wie „der Überheld“, der so ein toller Krieger war, dass er in China noch heute als Kriegsgott verehrt wird

Die 3 “Helden” des Epos: Zhang Fei, Liu Bei, Gang You (von links).

Das Gegenstück zu den Dreien ist „Cao Cao“ mit seiner Clique aus Generälen, Strategen und Schlägern.

Bis heute wird sein Name in China so verwendet, wie bei uns der Teufel. Ein chinesisches Sprichwort sagt „Wenn man von Cao Cao spricht, dann kommt er.“

Das ist Cao Cao: Der skrupelloseste und mächtigste Mann im antiken China.

So hab ich es wahrgenommen: Aktuell gibt es Romance of The Three Kingdoms für 18 € im Sale auf Steam, wer 28 € bezahlt bekommt das Spiel und ein Expansion-Bundle dazu.

Ich hab die letzten Tage bereits über 70 Stunden mit dem Game verbracht und aus westlicher Sicht ist es ein fremdartiger und extrem spannender Brocken.

Das Wichtigste im Spiel sind die Offiziere und dass man die „Besten bekommt“: Denn mit starken Generälen und Strategen kann man die Schlachten gewinnen und erobern. Gute Bürokraten helfen beim Wachstum der Städte und sorgen dafür, dass man genug Geld und Vorräte hat, um die Kriegsmaschinerie am Laufen zu halten, um die sich letztlich alles dran.

Man will eigentlich „starke Gegner“ ausschalten, um deren Top-Leute gefangenzunehmen, zu rekrutieren und für sich arbeiten zu lassen.

Eine beliebte Strategie ist es daher, mit jeder Fraktion, möglichst rasch Cao Cao oder Liu Bei zu eliminieren und sich deren Top-Leute zu schnappen, solange ihre Reiche noch relativ klein sind.

In Romance of the Three Kingdoms kann ein kleines Reich mit Top-Leuten ein großes Reich mit schachem Personal übertrumpfen.

Dabei ist es wichtig, im Rahmen des jeweiligen historischen Szenarios zu bleiben, denn nur dann triggern bestimmte Events, die sich an der Historie orientieren und dazu führen, dass bestimmte Reiche aufbrechen: So wie im Epos, zuerst das Han-Reich kollabiert und danach der Tyrann Dong Zhou zu Fall kam.

Eine „klassische Spielweise“ mit rascher Expansion führt dabei häufig dazu, dass diese Events ausbleiben, das Kaiserreich stabil bleibt und einen mit seinen starken Truppen überrollt: Denn zu Beginn der Geschichten arbeiten viele spätere “Stars”, wie Cao Cao, noch brav für den Kaiser.

Es geht eher darum, wirklich die Rolle zu erfüllen, die einem vom Spiel zugedacht wird und in den gedachten Grenzen zu bleiben, wie ich rasch und schmerzhaft feststellten musste.

Wobei sich das in den Optionen auch verändern lässt und man auch ein fiktionales Spiel, ohne Einfluss der Geschichte, genießen kann.

Durch das Prestige-System könnt ihr euch selbst Aufgaben stellen und Spezial-Fertigkeiten erlangen.

Ich habe das Spiel nach hunderten Stunden mit westlichen Strategiespielen als sehr fremd und abwechslungsreich wahrgenommen:

Ich hab zuerst versucht, mit den „Gelben Turbanen“, meiner Lieblingsfraktion aus Total War, was zu reißen, wurde aber vom Imperium zermatscht

Dann hab ich den Erzschurken Cao Cao für mich erkannt. Hier hab ich in einem ersten Spiel den Fehler gemacht, nach Westen zu expandieren, wodurch offenbar die Historie gestört wurde und das Kaiserreich übermächtig blieb

Erst, als ich mich an die Historie gehalten habe, und Yuan Shao im Norden ausschaltete, funktionierte mein Plan, ich konnte Liu Bei und seine Freunde rekrutieren und das Spiel an mich reißen. Es ist dann irgendwann ein relativ lästiges Aufräumen, auch noch die letzten, absurd weit entfernen Provinzen in irgendwelchen Bergen- und Steppenregionen zu erobern. Aber das Durchspielen lohnt sich.

Das Spannende sind einige Konzepte, die uns im Westen wirklich fremd sind: So muss man erst ein historisches Szenario durchspielen, bis einem das Spiel einen „fiktiven Modus“ anbietet, in dem dann alle wichtigen Helden der Epoche gleichzeitig am Leben sind und mit ungefähr gleichen Startbedingungen gegeneinander antreten.

Das Kameraden-System wirkt für uns fremdartig und spannend.

Mein Fazit ist: Wer meint, er kennt jedes Strategiespiel auswendig, und wer sich nach einer neuen Herausforderung sehen, der sollte sich „Romance of the Three Kingdoms gönnen“ – es wird sicher nicht jedermanns Geschmack treffen, aber es ist eine einzigartige Spiel-Erfahrung, die im Westen zu Unrecht so weit unter dem Radar läuft.

Für 17 € oder 28 € bekommt man hier locker mehrere hundert Stunden hochwertige Strategie- und Rollenspielkost geboten. Wer nach 2 Stunden nur Fragezeichen zieht, kann ja immer noch das Geld zurückfordern.

Allein das „Comrade“- oder das „Prestige-System“ sind so schräg und so einzigartig, dass man sich damit als Strategie- und Rollenspiel mal beschäftigen sollte, um zu sehen, wie die Chinesen das so machen.

Wer „Total War: Three Kingdoms” mochte, der kann sich hier viel tiefer in die Welt des antiken Chinas stürzen. Es macht Lust in diese fremdartige Welt mit ihren Geschichten und Verstrickungen einzutauchen.

Wenn die Welt sich so weiter entwickelt wie in den letzten Jahren, kann’s sicher nicht schaden, ein besseres Gefühl für den Kulturkreis China zu erlangen.

