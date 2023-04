Steam: Das nutzloseste Ding, welches man in Counter-Strike kaufen kann, ist viel Geld Euro wert, weil Valve eine Kleinigkeit änderte

Seltene Skins aus den Lootboxen sind viel Geld wert und einige Nutzer sind durchaus bereit, für so einen Skin viel Geld auf den Tisch zu legen. Seit einigen Wochen sind die Verkaufszahlen von Skins stark angestiegen und werden Umsätze in Millionenhöhe getätigt. Das ist immer dann der Fall, wenn Valve Änderungen vorstellt oder im Spiel ein großes Turnier läuft.

Die Karte Cobblestone gehörte in CS:GO aufgrund ihres Gameplays zu den unbeliebtesten Karten des Spiels. Denn sie spielte sich nicht sonderlich schnell und die Kämpfe rasch schnell langweilig. Doch etwas anderes machte die Karte so beliebt: Lootboxen mit Skins, die man für wenige Euro kaufen konnte. Denn mit viel Glück konnte man den „AWP Dragon Lore“, den teuersten Skin des Spiels, bekommen.

Insert

You are going to send email to