Steam: Spieler investieren angeblich mehr als 100 Millionen Euro in Lootboxen in CS:GO – Was steckt dahinter?

Aktuell scheint die Nachfrage nach Lootboxen und Skins in Counter-Strike: Global Offensive riesig zu sein. Der Handel um die digitalen Items boomt, doch woher kommt das hohe Interesse?

Was hat es mit den CS:GO Cases auf sich? In CS:GO handeln viele Spieler auf digitalen Marktplätzen mit kosmetischen Waffen-Skins, die man durch sogenannte Cases, also Lootboxen, erhalten kann. Teilweise sind die Items so heiß begehrt, dass sie für extrem hohe Summen verkauft werden.

Aktuell boomt Markt rund um die CS:GO Cases. Laut mehrerer Analysewebseiten scheint die Nachfrage nach Lootboxen gerade zu explodieren.

Das Interesse an Skins in CS:GO scheint gerade riesig zu sein

Laut der Analyse-Webseite CS:GO Case Tracker wurden rund 39,5 Millionen Lootboxen im März 2023 geöffnet. Das ist mehr, als in allen Monaten, seitdem die Seite existiert (Januar 2022).

Vor allem auch im Gegensatz zu Februar 2023, wo es “nur” 27,7 Millionen geöffnete Cases waren, stieg die Anzahl im Monat darauf um mehr als 10 Millionen Exemplare an.

Screenshot mit den geöffneten CS:GO Cases in der Übersicht, via csgotracker.com

Dotesport.com spricht von über 100 Millionen $ USD, die Spieler angeblich innerhalb dieser 30-Tage insgesamt in das Öffnen von Lootboxen gesteckt haben sollen. Diese Zahl konnten wir jedoch noch nicht mithilfe der Analyse-Webseiten bestätigen.

Auch die Marktplätze, auf denen die Skins und Cases von den Spielern gehandelt werden, werden gerade ordentlich besucht. Schaut man sich auf CSGO-Skins.gg die Analysen zum CS:GO-Marktplatz von Steam an, erkennt man auch hier ein ansteigendes Interesse.

Doch nicht nur die Märkte rund um CS:GO sind gerade sehr gefragt. Auch das Spiel selbst, knackte seinen eigenen Spielerrekord vor kurzem.

Die Grafik auf SteamDB zeigt den höchsten Peak an Spielern in CS:GO am 16. März 2023, mit ganzen 1.519.457 Personen (Stand: 17. April 2023).

Wie kommt es zu dem Ansturm auf die CS:GO Lootboxen? Der Hype rund um CS:GO und die Skins wurde wahrscheinlich auch durch das große, kommende Update von Counter-Strike 2 befeuert.

Vor allem, da Valve auf der offiziellen Webseite von Counter-Strike 2 bereits bekannt gab, dass die Inventare der Spieler bestehen bleiben und alle Gegenstände aus CS:GO auch in das Update übernommen werden.

Dadurch, dass aktuell die Spieleranzahl in CS:GO so ist, wie nie zuvor, wirkt das natürlich auch auf den Skin-Handel aus. Eine größere Spielerschaft bedeutet potenziell mehr Leute, die Lootboxen öffnen und Skins handeln.

