Steam: Unbekannte Twitch-Streamerin meistert die Situation in CS:GO, an der viele zerbrachen

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dieses „Mitten in der heißen Phase angerufen werden“ ist eine Situation, mit der Spieler in der Vergangenheit schlecht umgegangen sind. Kaum wer ist so ruhig geblieben wie die Streamerin.

Was ist daran so beeindruckend? Selbst die hartgesottenen CS:GO-Spieler auf reddit zollen der jungen Frau ihren Respekt und Anerkennung. Sie scherzen: Die Mutter sei der eigentliche Star, die hätte ihrer Tochter zur Eile gedrängt, die Bombe noch rechtzeitig zu entschärfen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Streamerin sagt: im Video komme das nicht so rüber, aber das Telefon war extrem laut und genau an ihrem Ohr. Dennoch konnte sie ihren Fokus aufrechterhalten.

Die Twitch-Streamerin lvmylv hat praktisch keine Zuschauer, beweist aber Nerven aus Stahl im Steam-Hit Counter-Strike: Global Offensive . Ein Clip von ihr begeistert die CS:GO-Fans auf reddit, weil sie eine Situation meistert, an der viele scheitern: In den letzten Sekunden eines knappen Matches klingelt das Telefon.

Insert

You are going to send email to