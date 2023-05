Es gibt starke Anzeichen, dass Sony noch 2023 ein neues PS5-Modell vorstellen könnte

Wie sinnvoll das wirklich ist, ist noch eine andere Frage. Denn DVD- und Blu-Ray-Laufwerke spielen am PC mittlerweile kaum noch eine Rolle, da die meisten Spiele mittlerweile digital verkauft werden und keine Disc mehr benötigen. Außer, ihr wollt gern DVDs oder Musik-CDs am PC abspielen.

Das neue, angemeldete Patent geht erneut in die Richtung eines austauschbaren Laufwerks. Das neue Patent verweist jedoch auf die Möglichkeit, diese Komponente an Computer oder audiovisuelle Geräte anzuschließen. Auf diese Weise wirkt das eher wie ein externes Laufwerk, wie man es sich bereits für Notebook oder Desktop-PC kaufen kann. Auf Amazon bekommt ihr diverse Laufwerke bereits für rund 20 Euro.

