Spieler sammeln 25.000 $, weil das Tutorial von DOTA 2 so schlecht ist

Dota 2 ist ein MOBA, das auf der erfolgreiche Warcraft 3 Mod "Defence of the Ancients" basiert. Aus der Vogelperspektive wird ein Held gesteuert, der zusammen m...

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das heißt, wer im MOBA DOTA 2 einsteigen will, der muss sich nach anderen Möglichkeiten umsehen. Viele schauen sich dann eben Videos auf YouTube an, um das Onlinespiel zu erlernen.

Was ist das Problem? Im Grunde gilt die Einführung von DOTA 2 als ein Witz in der Community. Denn es ist es im Tutorial nötig, ein spezielles Item zu finden, das aber schon lange gar nicht mehr im Spiel vorhanden ist.

Insert

You are going to send email to